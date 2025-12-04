Anulan paradas en Av. San Martín por obras y desvían cuatro corredores

Por trabajos de repavimentación, SAETA informó este jueves 4 de diciembre que se anulan paradas ubicadas sobre avenida San Martín, entre Santa Fe y Catamarca.

Salta04/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

desvios por obras av san martin

La empresa SAETA comunicó este jueves 4 de diciembre que se encuentran anuladas las paradas ubicadas sobre avenida San Martín, entre calles Santa Fe y Catamarca, debido a los trabajos de repavimentación que se realizan en la zona.

Por este motivo, los corredores 8A, 2A, 2G y 2E efectúan un desvío temporal, hasta tanto finalicen las tareas viales. Se recomienda a los usuarios consultar la aplicación de SAETA o las redes oficiales para conocer los puntos de ascenso y descenso alternativos.

a3d49679-81db-422f-800b-7a2f8f6f598b

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail