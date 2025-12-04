Paritarias: Apsades rechaza el 5% y pide otro bono en febrero antes del inicio de clases

El secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES), Federico Ocaranza, afirmó que la reunión paritaria retomada este miércoles no incluyó una propuesta concreta de incremento salarial por parte del Gobierno provincial.

En diálogo con Aries, Ocaranza explicó que la oferta oficial se limitó a reordenar fechas de pago ya previstas, sin modificar el porcentaje de actualización:

“No se habla de incremento salarial. Lo único que estamos haciendo es diversificar las fechas de lo que ya está arreglado”, señaló.

El Gobierno propuso mantener el 5% de aumento a pagar el 30 o 31 de diciembre, junto con el pago del bono de $150.000 previsto para el 16 de enero. Sin embargo, Ocaranza advirtió que el 5% ofrecido está por debajo de la inflación acumulada, y que este porcentaje define el “piso” de negociación de todo 2026.

Por ese motivo, APSADES solicitó:

elevar el porcentaje del 5%,

incrementar el bono, o

agregar un refuerzo en febrero, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo.

El dirigente comparó la situación con otras provincias:

“Tucumán ya gestiona un bono de $300.000. Es probable que la negociación continúe”.

Ocaranza remarcó que el gremio espera una contraoferta superadora la próxima semana, ya que el cierre administrativo del año podría dejar sin margen para mejoras salariales si el Gobierno no responde a tiempo.