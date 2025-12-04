El Centro de Hemoterapia instalará un móvil en avenida Sarmiento para recibir donantes entre las 8 y las 13. Conocé quiénes pueden donar y las restricciones.
Paritarias: Apsades rechaza el 5% y pide otro bono en febrero antes del inicio de clases
El secretario general de APSADES, Federico Ocaranza, afirmó que el Gobierno provincial no presentó una propuesta de aumento salarial y solo planteó adelantos de pago. El gremio exige mejorar el 5% previsto para diciembre y reclama un bono mayor o un refuerzo en febrero.Salta04/12/2025Ivana Chañi
El secretario general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES), Federico Ocaranza, afirmó que la reunión paritaria retomada este miércoles no incluyó una propuesta concreta de incremento salarial por parte del Gobierno provincial.
En diálogo con Aries, Ocaranza explicó que la oferta oficial se limitó a reordenar fechas de pago ya previstas, sin modificar el porcentaje de actualización:
“No se habla de incremento salarial. Lo único que estamos haciendo es diversificar las fechas de lo que ya está arreglado”, señaló.
El Gobierno propuso mantener el 5% de aumento a pagar el 30 o 31 de diciembre, junto con el pago del bono de $150.000 previsto para el 16 de enero. Sin embargo, Ocaranza advirtió que el 5% ofrecido está por debajo de la inflación acumulada, y que este porcentaje define el “piso” de negociación de todo 2026.
Por ese motivo, APSADES solicitó:
- elevar el porcentaje del 5%,
- incrementar el bono, o
- agregar un refuerzo en febrero, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo.
El dirigente comparó la situación con otras provincias:
“Tucumán ya gestiona un bono de $300.000. Es probable que la negociación continúe”.
Ocaranza remarcó que el gremio espera una contraoferta superadora la próxima semana, ya que el cierre administrativo del año podría dejar sin margen para mejoras salariales si el Gobierno no responde a tiempo.
Jueves con cortes de agua en la capital: estos son los barrios afectados
Aguas del Norte informó que este jueves 4 de diciembre habrá baja presión y posibles cortes en múltiples zonas de la ciudad debido a trabajos de reparación.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lloviznas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Siguen las alertas por tormentas intensas en amplias zonas de Salta
Se esperan lluvias abundantes, ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada ambiental permitirá entregar electrónicos, plásticos, papel, aceite usado y más, con tratamiento a cargo de cooperativas locales.
La Secretaría de Hacienda confirmó que el Sueldo Anual Complementario correspondiente a la segunda mitad de 2025 se abonará en tiempo y forma, siguiendo la política de cumplimiento de la gestión Durand.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.