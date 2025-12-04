Este viernes habrá colecta de sangre en el hospital Señor del Milagro

El Centro de Hemoterapia instalará un móvil en avenida Sarmiento para recibir donantes entre las 8 y las 13. Conocé quiénes pueden donar y las restricciones.

Salta04/12/2025

690ddfe279d8b

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de grupo O, factor RH positivo, el viernes 5, en el hospital Señor del Milagro.

La colecta se hará entre las 8 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre la avenida Sarmiento al 500. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad, no estar en ayunas y con buena hidratación.

Pueden donar

  • Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
  • Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

  • Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
  • Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
  • Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.
16513-luego-de-la-aprobacion-del-presupuesto-2026-se-reanudaron-las-paritarias-en-saltaParitarias: Apsades rechaza el 5% y pide otro bono en febrero antes del inicio de clases

Otros datos

  • Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
  • Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
  • Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
  • Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
  • Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
  • Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail