Este viernes habrá colecta de sangre en el hospital Señor del Milagro

Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
El Centro de Hemoterapia instalará un móvil en avenida Sarmiento para recibir donantes entre las 8 y las 13. Conocé quiénes pueden donar y las restricciones.Salta04/12/2025
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de grupo O, factor RH positivo, el viernes 5, en el hospital Señor del Milagro.
La colecta se hará entre las 8 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre la avenida Sarmiento al 500. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad, no estar en ayunas y con buena hidratación.
Pueden donar
No pueden ser donantes
Otros datos
La Dirección General de Seguridad Vial provincial advirtió sobre el impacto de la alcoholemia y remarcó la necesidad de educación vial para prevenir tragedias.
En la apertura de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la luz, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, transmitió tranquilidad a los usuarios y explicó que la Provincia continuará sosteniendo subsidios para más de 106 mil familias.
Después de dos años de gestión, el intendente capitalino decidió realizar cambios en la Secretaría de Gobierno y, con el objetivo de acichar el Gabinete, unificó Turismo, Deportes y Cultura.
Desde el martes 9 hasta el lunes 15 de diciembre, el público podrá acceder al documento de consulta y presentar sus observaciones en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte.
La Municipalidad informó que los natatorios Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón abrirán sus puertas este fin de semana, dando inicio a la temporada estival 2025/2026.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.