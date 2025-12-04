Este viernes habrá colecta de sangre en el hospital Señor del Milagro

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de grupo O, factor RH positivo, el viernes 5, en el hospital Señor del Milagro.

La colecta se hará entre las 8 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre la avenida Sarmiento al 500. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad, no estar en ayunas y con buena hidratación.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos