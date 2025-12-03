Habilitan preinscripción para la Escuela Municipal de Manejo 2026

Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina y gran parte de Latinoamérica en conmemoración del natalicio de Carlos Juan Finlay (1833), médico cubano clave para la Salud Pública.
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que la preinscripción para la Escuela de Manejo 2026 ya tiene fecha confirmada.
La misma se habilitará el martes 9 de diciembre a través de la App Muni Salta. Habrá 4000 cupos disponibles para la primera parte del año. Una vez alcanzado ese número, el sistema cerrará.
La idea es brindar 12000 cupos a lo largo del próximo año, dividido en tres etapas.
Cabe destacar que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:
+ Tener entre 18 y 64 años
+ Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital
+ No haber tramitado nunca una licencia de conducir
+ No poseer experiencia previa conduciendo vehículos
En el caso de que algunos preinscriptos no cumplan con los requisitos mencionados, se abrirá un nuevo espacio para que otros interesados puedan acceder.
Cabe destacar que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el objetivo de formar ciudadanos responsables y seguros al volante. Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.
Este año fue un verdadero éxito y se espera lo mismo para el 2026.
“La IA es una herramienta, no un reemplazo del médico”
El médico cirujano Francisco Aguilar analizó el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica y afirmó que la tecnología será una herramienta útil, pero nunca sustituirá el vínculo humano en la consulta.
Vacuna de 100 años, cobertura del 50%: crece el riesgo de sarampión en Argentina
El ex presidente del COE alertó por el avance del movimiento antivacunas y recordó que la cobertura contra sarampión no supera el 50% en el país. Señaló que vacunarse es un acto de responsabilidad social.
“Un tatuaje es más peligroso que una vacuna”
El ex presidente del COE afirmó que la caída de la vacunación en Argentina reabrió riesgos epidemiológicos y cuestionó con dureza los discursos antivacunas.
Por mal tiempo suspenden la Expo Discapacidad en el Parque San Martín
El Ministerio de Salud Pública informó que la Expo Discapacidad Salta prevista para hoy fue suspendida por razones de seguridad ante las condiciones climáticas. El evento será reprogramado y comunicarán nueva fecha.
Manicura semipermanente: uñas frágiles, químicos y más riesgos de lo pensado
La dermatóloga Silvia Cuevas explicó en Aries los riesgos de las uñas semipermanentes y permanentes cuando se realizan con mucha frecuencia. Alertó sobre productos acrílicos, removedores con acetona y el uso doméstico de cabinas UV.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".