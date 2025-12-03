Salta renueva su representación en Diputados: quiénes juran este miércoles

El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Este miércoles, 127 legisladores jurarán en la Cámara Baja y formalizarán la renovación de la mitad del recinto. En medio de una jornada marcada por negociaciones y definiciones internas, Salta tendrá nuevos representantes que responderán tanto al oficialismo provincial como a La Libertad Avanza.
Por el espacio libertario asumirán tres diputados: la periodista Gabriela Flores; Eliana Bruno, quien ocupará la banca que deja vacante Emilia Orozco tras jurar como senadora; y Carlos Zapata, que renovará su mandato.
En representación del oficialismo provincial, jurará Bernardo Biella, quien en principio se incorporará al bloque de Innovación Federal, espacio donde ya se encuentran Pablo Outes y Yolanda Vega.
El recambio legislativo se confirmará luego de una intensa jornada de reuniones en el Parlamento nacional, donde los distintos sectores de la Cámara de Diputados buscaron ordenar su mapa interno, definir la configuración de los bloques e interbloques y establecer acuerdos de convivencia para el nuevo período parlamentario.
Con estas incorporaciones, Salta renueva parte de su representación en el Congreso en un contexto de reacomodamientos políticos y expectativas sobre el rol que cada fuerza jugará en la nueva etapa legislativa.
