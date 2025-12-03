LLA exige que Pablo López no asuma: “No está moralmente habilitado”

A horas de la Sesión Inicial del Concejo Deliberante de Salta, donde jurarán los ediles electos y se definirán autoridades y comisiones, por Aries, la concejal electa por La Libertad Avanza (LLA), Florencia León, fijó postura sobre uno de los temas más controvertidos del día: la posible jura de Pablo López, el dirigente que ingresó por el espacio libertario pero fue expulsado tras el escándalo en el que se lo acusó de ofrecer sexo a cambio de dinero.

“Lo que se dice vox populi es que se va a presentar. Pero desde que dejó de ser parte de La Libertad Avanza no tuve comunicación ni contacto. Me sorprendí igual que todos con lo que pasó”, señaló León.

La edil electa dejó en claro que, si López decide presentarse, los libertarios reclamarán que sea apartado: “Mi postura es que él no debería estar ocupando esa banca. Esa banca es de La Libertad Avanza. No está moralmente habilitado para representar a la ciudadanía”, afirmó.

En la sesión de este miércoles quedarán conformadas la Comisión de Labor Parlamentaria y la de Disciplina, ámbitos desde donde se evaluará la situación del concejal electo —imputado en la causa— y su eventual continuidad.

“Si en un futuro Pablo López va a estar en el Concejo, será por decisión pura y netamente del oficialismo que decida hacerlo. Nosotros somos minoría”.

Frente al dilema sobre si la banca pertenece al candidato electo o al partido, León fue categórica: “Es un debate eterno, pero mi posición es que se vaya. Sus acciones están totalmente en desacuerdo con la posición ética y los principios que rigen a La Libertad Avanza: no dañar a otro y respetar la vida del otro”.