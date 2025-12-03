El Gobierno aclaró que no analiza intervenir la AFA

La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional continúa bajo una relación tensa. Sin embargo, Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró: “Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”.

“La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, puntualizó Vitolo en comunicación con Radio Rivadavia.

Sin embargo, el titular de dicho organismo explicó que la entidad futbolística sigue sujeta al control de este organismo, ya que no completó los procedimientos legales necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según Vitolo, la AFA resolvió en una asamblea mudar su sede a la provincia, pero esta decisión carece de validez hasta que se reforme el estatuto, se obtenga la aprobación de la IGJ y se cumplan todos los trámites administrativos, incluyendo la notificación a la jurisdicción original una vez finalizado el proceso. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, afirmó.

El funcionario detalló que la AFA no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea, que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años, fue impugnada por la IGJ y actualmente se encuentra judicializada, a la espera de una resolución de la Corte Suprema.

Además, Vitolo señaló que la AFA mantiene deudas informativas con la IGJ desde 2017, relacionadas con inconsistencias detectadas en los estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, explicó, y agregó que la entidad tampoco respondió a los requerimientos de aclaración sobre el destino de esos fondos.

El titular de la IGJ sostuvo que la AFA parece buscar iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires, dejando atrás las observaciones pendientes, pero advirtió que esto no será posible sin cumplir con las exigencias legales. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, subrayó. Vitolo también mencionó que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y sostuvo públicamente que ya está bajo la fiscalización de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, algo que “legalmente no es posible”.

Con información de Infobae