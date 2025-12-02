Bilaal Salaam, examigo y excolaborador de Will Smith, la acusa de intimidarlo en 2021 y exige USD 3 millones por daños emocionales y presuntas coacciones vinculadas a información privada de la familia.
Cormillot celebró 64 años como médico con una foto inédita y un emotivo mensaje
El reconocido nutricionista recordó el día en que recibió su título, reflexionó sobre su trayectoria y fue homenajeado en vivo por sus compañeros de Cuestión de Peso.Sociedad02/12/2025
Alberto Cormillot emocionó en las redes sociales con motivo de su aniversario número 64 como médico. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen inédita de aquel instante que marcó su vida.
“Un día como hoy, hace 64 años, me recibí de médico. Recuerdo el orgullo de mis padres... y aquellos primeros siete objetivos que anoté casi como un mapa para empezar a andar”, expresó en el posteo.
Luego, adoptó un tono más reflexivo y escribió: “Con los años aprendí que la vida profesional, y la vida en general, es una mezcla de metas alcanzadas, otras postergadas y algunas que ni siquiera llegaron a empezar”.
“En este recorrido hubo aciertos, errores, proyectos que se cumplieron y otros que quedaron en el tintero. Lo que siempre estuvo: perseverancia, estudiar todos los días lo más posible, trabajar en equipo, servir y escuchar”, admitió.
Finalmente, el médico le agradeció a su profesor y al decano que le entregó el título, Luis Munist. “Desde entonces, toda mi vida dedicada a cuidar, aprender y compartir”, concluyó.
En este contexto, sus compañeros de Cuestión de Peso (eltrece) lo homenajearon y dedicaron unos minutos del programa para celebrar. “No sos un médico, sos un gran servidor a la comunidad desde hace años”, dijo Mario Massaccesi ante la emoción del doctor.
Con información de TN
