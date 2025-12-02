Rescatan a un hombre con brote psicótico en el Puente Pacífico

El intendente electo de Mercedes, Corrientes, confirmó que el personal municipal de planta de la comuna recibirá un plus extraordinario de $500.000. El jefe comunal, que asume en nueve días, aseguró que cumplirá con lo prometido.
Un hombre con brote psicótico fue rescatado y asistido en el Puente Pacífico, en el barrio porteño de Palermo, tras un amplio y dramático operativo.
Conforme a la información enviada a la Agencia Noticias Argentinas, en la noche del lunes se vivieron momentos de suma tensión cuando vecinos de la zona llamaron al 911 por un hombre que se encontraba en el Puente, ubicado en la intersección de la avenida Santa Fe y Juan B. Justo, y que tenía intenciones de arrojarse al vacío.
De este modo, se estableció un operativo de rescate dividido en dos grupos por parte del personal de la Policía y Bomberos de la Ciudad: uno tuvo contacto con el hombre desde la vía pública, mientras que el segundo se desplazó hacia las vías para abordarlo desde altura.
Como en otros casos, y como medida preventiva, se colocó un colchón de salvamento en el lugar.
Minutos más tarde las autoridades confirmaron que la situación fue controlada de manera exitosa.
Acerca del hombre, fue reducido y asistido por el personal del GER Saavedra y el SAME lo trasladó hasta el Hospital Rivadavia con diagnóstico de brote psicótico.
