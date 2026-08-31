Sin celular hasta los 14: una iniciativa de padres argentinos que se replica en el mundo

El Pacto Parental comenzó como un acuerdo entre familias de un sexto grado de una escuela de Mendoza y, en menos de un año, logró trascender ese ámbito. La propuesta busca que padres de un mismo entorno acuerden retrasar el acceso de sus hijos al teléfono celular y a las redes sociales durante la infancia y los primeros años de la adolescencia.

En diálogo con Aries, Ignacio Castro, uno de los padres impulsor de la propuesta, señaló que actualmente conocen experiencias de familias desde México hacia distintos puntos de América Latina que comenzaron a implementar el pacto o versiones adaptadas a sus comunidades.

La propuesta es evitar el uso de celulares hasta los 14 años y de las redes sociales hasta los 16, mediante la firma de un acuerdo colectivo entre los adultos que forman parte del entorno de los chicos. “No es cambiar el mundo, sino cambiar el metro cuadrado de tu hijo”, resumió Castro.

Castro destacó que diferentes países comenzaron a establecer límites al uso de celulares en las escuelas. Entre los ejemplos mencionó a Noruega, donde -según indicó- luego de un año de restricciones se produjo una disminución del 43% en los casos de bullying entre niñas y del 60% en las consultas relacionadas con la salud mental en ese mismo grupo.

También hizo referencia a experiencias internacionales en las que se regularon los dispositivos: señaló una reducción del 40% en la somnolencia diurna de adolescentes en Suiza y mencionó bajas cercanas al 15% en insomnio, 15% en ansiedad y 25% en depresión en Reino Unido.

“Entendemos que las redes sociales y los teléfonos están produciéndole daños en la salud mental a nuestros hijos, que tenemos que ordenarlo, que tenemos que acordarlo entre el entorno”, concluyó.