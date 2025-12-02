Los modelos AQUA y SIENNA, fabricados por DermoEquipos SRL, fueron retirados del mercado tras una inspección que reveló su uso en un consultorio sin habilitación y sin autorización sanitaria.
Alimentos impulsan la inflación: Superaría el 2,5% en noviembre
Diversas consultoras económicas estiman que la inflación de noviembre en Argentina se ubicará por encima del 2%, continuando la tendencia de meses previos.Argentina02/12/2025
Distintas consultoras prevén que la inflación de noviembre se ubique por encima del 2%. En el anteúlitmo mes del año, el aumento en el indicador mensual del costo de vida se vería marcado por la suba en alimentos.
Nuevamente, se prevé que el número en cuestión supere los dos puntos como lo hicieron septiembre y octubre, con un índice de 2,1% y 2,3% según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Principales proyecciones
EcoGo estima una inflación en torno al 2,5%, aunque advierten que “todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones”. Analytica estima que la suba de las últimas cuatro semanas fue del 2,3%.
La primera señala que el aumento en el transporte público y la suba de los combustibles tuvieron un impacto “limitado” sobre el nivel general, en parte por ”tratarse de la tercera semana del mes y compensando también aumentos menores a los esperados en otros rubros".
Con respecto al rubro de alimentos, la consultora a cargo de Sebastián Menescaldi proyectó un índice general del 3,1% en alimentos consumidos dentro del hogar, con una suba del 0,4% y marcando una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo registrado la semana previa.
Si se tiene en cuenta los alimentos consumidos fuera del hogar, el número en total se sitúa en torno al 2,9%.
C&T Asesores Económicos proyecta un IPC del 2,4% para noviembre en la zona del Gran Buenos Aires (GBA). En esa línea destaca que la variación anual se redujo levemente y pasó a estar 29,1%.
La dinámica de los precios durante el anteúltimo mes del año se vio influenciada por tres factores.
- Carne vacuna: venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar, que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio. Las verduras incidieron en el indicador con una baja de 12%, permitiendo que el alza no fuera mayor.
- Cyber Monday: el evento condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos.
- Servicios regulados: transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos. Se destaca el ajuste en las líneas de colectivo nacionales que circulan por la región. Electricidad y gas subieron en torno al 4%, un incremento superior al de meses previos.
La consultora también destaca la suba del rubro Indumentaria como la de mayor incremento, en torno al 5%.
A su vez, Educación mantuvo el ritmo de meses previos mientras que Salud se aceleró levemente, tanto por las prepagas como por los medicamentos.
Entre las más altas se ubicó Econviews, la cual pronosticó una inflación del 3,2% para noviembre. Lo mismo suciedió con LCG, que estimó un IPC en torno al 3,5%.
Cuándo se conoce el dato oficial
La inflación de noviembre se sabrá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunda el dato oficial.
El último indicador fue de octubre, que registró una leve aceleración y cerró en 2,3% y acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses.
Con información de Noticias Argentinas
El organismo busca precisar el alcance operativo de los sujetos alcanzados (intermediarios y proveedores) y establecer parámetros claros para la determinación del tributo.
Elio Del Re, presidente de ADIMRA, encendió una señal de alerta por la situación crítica en Tierra del Fuego, cuya industria es el motor económico.
El sector denunció competencia desleal y una sobreoferta que hunde los precios, lo que ya generó el cierre de locales históricos y mantiene 6 de cada 10 máquinas paradas en las fábricas.
La figura del "Trabajador Independiente con Colaboradores", impulsada por el Gobierno en la Ley Bases (Ley 27.742), resultó un fracaso, sumando apenas 11.707 inscripciones en el Padrón (PADIC) en un año.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, denunció la grave crisis que atraviesa el sector, revelando la pérdida de 120 mil puestos de trabajo entre fines de 2023 y mediados de 2024.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.