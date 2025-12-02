Alimentos impulsan la inflación: Superaría el 2,5% en noviembre

Distintas consultoras prevén que la inflación de noviembre se ubique por encima del 2%. En el anteúlitmo mes del año, el aumento en el indicador mensual del costo de vida se vería marcado por la suba en alimentos.

Nuevamente, se prevé que el número en cuestión supere los dos puntos como lo hicieron septiembre y octubre, con un índice de 2,1% y 2,3% según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Principales proyecciones

EcoGo estima una inflación en torno al 2,5%, aunque advierten que “todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones”. Analytica estima que la suba de las últimas cuatro semanas fue del 2,3%.

La primera señala que el aumento en el transporte público y la suba de los combustibles tuvieron un impacto “limitado” sobre el nivel general, en parte por ”tratarse de la tercera semana del mes y compensando también aumentos menores a los esperados en otros rubros".

Con respecto al rubro de alimentos, la consultora a cargo de Sebastián Menescaldi proyectó un índice general del 3,1% en alimentos consumidos dentro del hogar, con una suba del 0,4% y marcando una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo registrado la semana previa.

Si se tiene en cuenta los alimentos consumidos fuera del hogar, el número en total se sitúa en torno al 2,9%.

C&T Asesores Económicos proyecta un IPC del 2,4% para noviembre en la zona del Gran Buenos Aires (GBA). En esa línea destaca que la variación anual se redujo levemente y pasó a estar 29,1%.

La dinámica de los precios durante el anteúltimo mes del año se vio influenciada por tres factores.

- Carne vacuna: venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar, que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio. Las verduras incidieron en el indicador con una baja de 12%, permitiendo que el alza no fuera mayor.

- Cyber Monday: el evento condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos.

- Servicios regulados: transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos. Se destaca el ajuste en las líneas de colectivo nacionales que circulan por la región. Electricidad y gas subieron en torno al 4%, un incremento superior al de meses previos.

La consultora también destaca la suba del rubro Indumentaria como la de mayor incremento, en torno al 5%.

A su vez, Educación mantuvo el ritmo de meses previos mientras que Salud se aceleró levemente, tanto por las prepagas como por los medicamentos.

Entre las más altas se ubicó Econviews, la cual pronosticó una inflación del 3,2% para noviembre. Lo mismo suciedió con LCG, que estimó un IPC en torno al 3,5%.

Cuándo se conoce el dato oficial

La inflación de noviembre se sabrá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunda el dato oficial.

El último indicador fue de octubre, que registró una leve aceleración y cerró en 2,3% y acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses.

Con información de Noticias Argentinas