El Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios por el aumento del gas propano

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para distintas distribuidoras de gas, en el marco de la actualización del precio del gas propano por redes.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial establecen que las licenciatarias deberán aplicar los nuevos valores y reflejar, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Qué cambia para los usuarios

Las distribuidoras deberán publicar los cuadros tarifarios y aplicarlos desde su entrada en vigencia.

En los casos alcanzados por subsidios, las bonificaciones deberán figurar en la facturación del servicio.

Un ajuste dentro de la emergencia energética

La actualización se enmarca en la emergencia del sector energético y en las definiciones nacionales sobre transporte y distribución de gas.

Para los usuarios, el dato clave será revisar la próxima boleta y verificar si corresponde o no la bonificación aplicada.