El Clásico de La Plata tiene día tentativo por pedido de Seguridad. Al igual que Boca que recibirá a Racing en lo que será una jornada para alquilar balcones.
Argentina vapuleó a Cuba en Obras y mira a Qatar 2027
La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.Deportes02/12/2025
Esta vez no hubo equivalencias. Apenas un cuarto y medio de paridad, hasta que Argentina se escapó en el cierre del primer tiempo y luego consolidó una amplia diferencia para vencer a Cuba 105-49 en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial de básquetbol de Qatar 2027.
La historia fue muy distinta a la del debut en La Habana, en el que Argentina le ganó a Cuba 80-68, pero no dejó una imagen del todo convincente.
El máximo anotador del partido fue Gabriel Deck, con 18 puntos. Hubo otros cinco jugadores argentino con dobles dígitos de anotación: Francisco Cáffaro (15), Juan Fernández (14), Nicolás Brussino (13), Gonzalo Corbalán (12) y Alex Negrete (10).
En la holgada victoria en casa, el equipo de Pablo Prigioni entendió que el daño debía hacerlo de dos maneras muy claras: contraataques y juego interior. Así cerró el primer tiempo con menos diferencia de puntos que la esperable (41-27), pero con la llave para abrir la puerta de la defensa cubana.
Y en el segundo tiempo liquidó rápido el juego: abrió el tercer cuarto con un parcial de 13-0 (54-27) y ya no hubo más equivalencias. Después, solo fue cuestión de saber cuál iba a ser la diferencia final, un dato que no es anecdótico porque puede influir en las posiciones finales para asegurar un boleto para la Copa del Mundo de Qatar.
La influencia de Campazzo y Deck, más allá del juego
El extenso y cansador periplo de Facu y Tortu para disputar los dos partidos que abrieron las eliminatorias para la Copa del Mundo es un ejemplo de compromiso con la Selección Argentina. Los dos jugadores de Real Madrid llegaron a La Habana menos de 24 horas antes del primer duelo, tras disputar un exigente encuentro en Bulgaria frente a Hapoel Tel Aviv, por la Euroliga.
Tras disputar menos de 15 minutos cada uno en el estreno, sumaron otro vuelo extenso, al igual que sus compañeros, se lucieron en Buenos Aires, ya con más tiempo en cancha -los dos jugaron algo más de 18 minutos y salieron cuando la diferencia era gigante-. Y ahora les falta volver a Madrid para viajar casi enseguida a Turquía para enfrentar el jueves al durísimo Anadolu Efes, en Estambul.
La presencia de los dos líderes de la Selección marcó el camino para los jóvenes de un equipo que empieza a carretear, en busca de levantar vuelo.
Brussino, el tercer mosquetero
Nicolás Brussino es una fija en la Selección Argentina. No importa quién dirija al equipo, tampoco si el plantel está repleto de figuras o escasean los nombres estelares.
El alero cañadense tomó un rol importante en la última AmeriCup y en estos dos juegos de clasificación mundialista volvió a aportar no solo su puntería de larga distancia, sino un juego más intenso y compromiso defensivo.
Así, se llevó el reconocimiento de los hinchas cuando se fue del Estadio Obras.
La velocidad de Corbalán y Negrete, la potencia de Cáffaro y Fernández
Las claves del triunfo argentino pasaron por entender que ante la ineficacia en los tiros de tres puntos (2 de 18, un 11,11%, en el primer tiempo), el daño lo podía conseguir cerca del aro cubano.
Por eso, con las penetraciones y los contraataques de Corbalán y Negrete, más las definiciones de los pivotes Cáffaro y Fernández, Argentina logró escaparse en el marcador y así dejar atrás cualquier intento de Cuba de emparejar el partido.
Argentina cerró la primera ventana con dos victorias que lo dejan con un claro panorama de cuáles son sus virtudes y qué debe mejorar. Pero, sobre todo, con la confirmación de que quiere sacarse la espina de haber visto la Copa del Mundo de 2023 por televisión.
Con información de ESPN
La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 (que se jugará con 48 equipos) se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C.
Racing le ganó 4-2 a Tigre en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en 120 minutos, y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.
Zaniratto calienta el clásico con Estudiantes: "Vamos por una revancha futbolística"Deportes02/12/2025
El DT Fernando Zaniratto celebró que Gimnasia La Plata lograra su quinta victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el clásico platense.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
Boca espera rival: Racing se mide ante Tigre en el Cilindro con el objetivo de avanzar de rondaDeportes01/12/2025
La ‘Academia’ enfrenta al ‘Matador’ en el último choque correspondiente a los cuartos de final del campeonato local. El partido eliminatorio dará comienzo a las 21.30 hs. y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.