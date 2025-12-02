Argentina vapuleó a Cuba en Obras y mira a Qatar 2027

Esta vez no hubo equivalencias. Apenas un cuarto y medio de paridad, hasta que Argentina se escapó en el cierre del primer tiempo y luego consolidó una amplia diferencia para vencer a Cuba 105-49 en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial de básquetbol de Qatar 2027.

La historia fue muy distinta a la del debut en La Habana, en el que Argentina le ganó a Cuba 80-68, pero no dejó una imagen del todo convincente.

El máximo anotador del partido fue Gabriel Deck, con 18 puntos. Hubo otros cinco jugadores argentino con dobles dígitos de anotación: Francisco Cáffaro (15), Juan Fernández (14), Nicolás Brussino (13), Gonzalo Corbalán (12) y Alex Negrete (10).

En la holgada victoria en casa, el equipo de Pablo Prigioni entendió que el daño debía hacerlo de dos maneras muy claras: contraataques y juego interior. Así cerró el primer tiempo con menos diferencia de puntos que la esperable (41-27), pero con la llave para abrir la puerta de la defensa cubana.

Y en el segundo tiempo liquidó rápido el juego: abrió el tercer cuarto con un parcial de 13-0 (54-27) y ya no hubo más equivalencias. Después, solo fue cuestión de saber cuál iba a ser la diferencia final, un dato que no es anecdótico porque puede influir en las posiciones finales para asegurar un boleto para la Copa del Mundo de Qatar.

La influencia de Campazzo y Deck, más allá del juego

El extenso y cansador periplo de Facu y Tortu para disputar los dos partidos que abrieron las eliminatorias para la Copa del Mundo es un ejemplo de compromiso con la Selección Argentina. Los dos jugadores de Real Madrid llegaron a La Habana menos de 24 horas antes del primer duelo, tras disputar un exigente encuentro en Bulgaria frente a Hapoel Tel Aviv, por la Euroliga.

Tras disputar menos de 15 minutos cada uno en el estreno, sumaron otro vuelo extenso, al igual que sus compañeros, se lucieron en Buenos Aires, ya con más tiempo en cancha -los dos jugaron algo más de 18 minutos y salieron cuando la diferencia era gigante-. Y ahora les falta volver a Madrid para viajar casi enseguida a Turquía para enfrentar el jueves al durísimo Anadolu Efes, en Estambul.

La presencia de los dos líderes de la Selección marcó el camino para los jóvenes de un equipo que empieza a carretear, en busca de levantar vuelo.

Brussino, el tercer mosquetero

Nicolás Brussino es una fija en la Selección Argentina. No importa quién dirija al equipo, tampoco si el plantel está repleto de figuras o escasean los nombres estelares.

El alero cañadense tomó un rol importante en la última AmeriCup y en estos dos juegos de clasificación mundialista volvió a aportar no solo su puntería de larga distancia, sino un juego más intenso y compromiso defensivo.

Así, se llevó el reconocimiento de los hinchas cuando se fue del Estadio Obras.

La velocidad de Corbalán y Negrete, la potencia de Cáffaro y Fernández

Las claves del triunfo argentino pasaron por entender que ante la ineficacia en los tiros de tres puntos (2 de 18, un 11,11%, en el primer tiempo), el daño lo podía conseguir cerca del aro cubano.

Por eso, con las penetraciones y los contraataques de Corbalán y Negrete, más las definiciones de los pivotes Cáffaro y Fernández, Argentina logró escaparse en el marcador y así dejar atrás cualquier intento de Cuba de emparejar el partido.

Argentina cerró la primera ventana con dos victorias que lo dejan con un claro panorama de cuáles son sus virtudes y qué debe mejorar. Pero, sobre todo, con la confirmación de que quiere sacarse la espina de haber visto la Copa del Mundo de 2023 por televisión.

