Suspenden la baja de una obra social que estaba en crisis

La Superintendencia de Servicios de Salud suspendió transitoriamente el proceso de baja de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola.
 
Argentina04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió suspender los efectos del procedimiento de baja iniciado contra la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola, que había sido declarada en crisis.

El organismo había iniciado el trámite por incumplimientos en el plan de contingencia presentado por la entidad. Sin embargo, nuevas autoridades solicitaron revisar la situación y presentaron un nuevo esquema para intentar revertir la crisis.

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Qué resolvió la Superintendencia

La suspensión es transitoria y no implica una decisión final sobre el futuro de la obra social.

Antes de avanzar, las áreas técnicas deberán analizar la documentación presentada y evaluar si el nuevo plan permite garantizar la continuidad prestacional.

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La decisión importa especialmente a trabajadores y familias vinculadas al sector frutícola, ya que una eventual baja de la obra social podría afectar la cobertura médica.

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