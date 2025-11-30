Ente Regulador presenta “Vicente”, su nuevo asistente inteligente

El Ente Regulador de Servicios Públicos realizará este lunes 1 de diciembre la presentación oficial de “Vicente”, un asistente basado en Inteligencia Artificial Generativa diseñado para mejorar la atención ciudadana. El lanzamiento tendrá lugar a las 9:30 en la Plazoleta IV Siglos.

Vicente funcionará como un canal directo disponible las 24 horas, todos los días de la semana, para dar respuesta a consultas y trámites vinculados con los servicios de agua, luz y cloacas. La herramienta apunta a agilizar la comunicación y acercar el Ente a los usuarios mediante un sistema automático, inmediato y eficiente.

El evento contará con la participación del presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia; el secretario de Modernización de la Provincia de Salta, Martín Güemes; y otros funcionarios municipales. Los referentes brindarán detalles sobre la implementación, el alcance y los beneficios de esta nueva tecnología aplicada al sector público.

Durante la actividad se realizará una demostración interactiva para que los asistentes puedan probar Vicente y conocer su funcionamiento desde el canal oficial de WhatsApp: 387 6347400.

El Ente informó que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el lanzamiento se trasladará a la sede del organismo ubicada en Mitre 1231.