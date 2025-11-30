La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informó que este, lunes 1 de diciembre, abren las inscripciones totalmente gratuitas para las Colonias de Vacaciones de verano.
Ente Regulador presenta “Vicente”, su nuevo asistente inteligente
El Ente Regulador lanza este lunes 1 de diciembre “Vicente”, un asistente de Inteligencia Artificial disponible 24/7 para consultas y trámites de agua, luz y cloacas en Salta.Salta30/11/2025Ivana Chañi
El Ente Regulador de Servicios Públicos realizará este lunes 1 de diciembre la presentación oficial de “Vicente”, un asistente basado en Inteligencia Artificial Generativa diseñado para mejorar la atención ciudadana. El lanzamiento tendrá lugar a las 9:30 en la Plazoleta IV Siglos.
Vicente funcionará como un canal directo disponible las 24 horas, todos los días de la semana, para dar respuesta a consultas y trámites vinculados con los servicios de agua, luz y cloacas. La herramienta apunta a agilizar la comunicación y acercar el Ente a los usuarios mediante un sistema automático, inmediato y eficiente.
El evento contará con la participación del presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia; el secretario de Modernización de la Provincia de Salta, Martín Güemes; y otros funcionarios municipales. Los referentes brindarán detalles sobre la implementación, el alcance y los beneficios de esta nueva tecnología aplicada al sector público.
Durante la actividad se realizará una demostración interactiva para que los asistentes puedan probar Vicente y conocer su funcionamiento desde el canal oficial de WhatsApp: 387 6347400.
El Ente informó que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el lanzamiento se trasladará a la sede del organismo ubicada en Mitre 1231.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Ya hay fecha confirmada para la apertura de los natatorios municipales
El vicepresidente de Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández confirmó en Aries que las inscripciones para las colonias de vacaciones comienzan este lunes, mientras que los natatorios municipales abrirán el 5 de diciembre.
Domingo inestable en Salta: anuncian tormentas fuertes y actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Capital, Cerrillos y otros departamentos del Valle de Lerma. Se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.
La competencia, considerada una "marca registrada" de la ciudad, arrancó en el balneario Carlos Xamena e incluye las modalidades de triatlón, biatlón y la trepada al cerro San Bernardo.
El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a los sueldos de noviembre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.