La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.Salta01/12/2025Agustina Tolaba
Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comercio de avenida Chile al 1300. Por Aries, Silvia, dueña de “Pixer”, denunció que durante el fin de semana delincuentes doblaron la reja de ingreso y rompieron la vidriera para llevarse productos del local. La situación, asegura, se repite una y otra vez: solo este año realizó ocho denuncias policiales.
“Es la cuarta vez que me rompen la vidriera. Esta vez fue más grave, porque doblaron la reja completa para poder sacar mercadería”, contó. La comerciante explicó que la zona se volvió “liberada” y que en los alrededores hay trapitos y personas en situación de adicción que generan constantes episodios de inseguridad.
Silvia detalló que, además de los ataques contra el negocio, hay otros hechos que complican al personal: “Tenemos cuatro denuncias más por robo de motos, bicicletas y pertenencias de mis empleados. También sufrimos estafas y mecheras que entran al local.”
Pese a que en esta última ocasión la Policía actuó rápido y logró detener al responsable y recuperar parte de los productos robados, los costos siguen siendo difíciles de asumir. “El vidrio roto me sale 600 mil pesos, más el arreglo de la reja. Recuperé las cosas, pero el daño es muchísimo mayor”, lamentó.
El comercio permanece hoy protegido con placas de madera a la espera del cambio de vidriera. “Hago la denuncia y patrullan un rato, pero después vuelve a pasar lo mismo”, afirmó.
La propietaria insistió en que las cámaras de seguridad de la zona registran todos los movimientos, pero aun así los robos continúan: “No se puede trabajar así. Esperan el momento y entran igual.”
