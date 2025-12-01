Cortes programados en Salta: barrios y horarios afectados hasta el 7 de diciembre

En el marco del Plan de Inversión 2025, la empresa distribuidora EDESA difundió el cronograma de cortes programados por tareas de ampliación y renovación de la red eléctrica que se realizarán entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, con autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Los trabajos afectarán distintos barrios y localidades del área metropolitana, con interrupciones del suministro que se llevarán a cabo en horas de la mañana y con una duración estimada de entre 4 y 4 horas y media.

Martes 2 de diciembre – 08:00 a 12:00

Cerrillos: barrio 30 Viviendas, La Isla, barrio 9 Viviendas, zona rural y áreas cercanas.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

Motivo: renovación de la red de media tensión. Salta Capital – Parque Industrial: usuarios de Calle 2 entre Calles 7 y 9 y zonas aledañas.

Motivo: ampliación de la red de media tensión.

Motivo: ampliación de la red de media tensión. Salta Capital – Zona sur: Limache, barrio 615 Viviendas, Ciudad Valdivia y alrededores.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

Miércoles 3 de diciembre – 08:00 a 12:30

Club de Campo El Encón y zonas cercanas.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

Jueves 4 de diciembre – 08:00 a 12:30

Salta Capital – barrio Vía Aurelia.

Motivo: ampliación de la red de media tensión.

Jueves 4 de diciembre – 08:00 a 12:00

Vaqueros: zona rural, Ruta 28 km 12.

San Lorenzo: zona rural, Ruta Provincial 28 km 11, barrio Castellanos, Cobcer y alrededores.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

Viernes 5 de diciembre – 08:00 a 12:00

Zona oeste de Salta Capital: suministros sobre Av. Circunvalación Oeste entre RN 51 y RP 24, Hotel Liga Salteña de Fútbol, Eko Distrito y zonas cercanas.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

Domingo 7 de diciembre – 08:00 a 12:00

Salta Capital: barrios San Bernardo, General Güemes, Centro y áreas aledañas.

Motivo: renovación de la red de media tensión.

EDESA recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante los trabajos de mantenimiento programados y recordó que las tareas buscan mejorar la calidad del servicio en toda el área metropolitana.