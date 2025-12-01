Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre

SAETA informó que el Pase Libre Estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2025 continuará vigente hasta el viernes 5 de diciembre, fecha establecida en concordancia con el Calendario Escolar provincial y como se dispone cada año antes del inicio del receso estival.

El beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario.

Desde la empresa detallaron que los alumnos de nivel superior que deban rendir exámenes luego de ese plazo podrán solicitar el reconocimiento en saldo de los pasajes abonados. El trámite contempla hasta seis boletos por materia, siempre que los viajes se hayan pagado con la tarjeta estudiantil del titular.

Para acceder al reconocimiento, los estudiantes deberán presentar su libreta universitaria o una certificación de examen que acredite la asistencia a la instancia evaluativa.

El trámite se realizará de manera presencial en la sede central de SAETA, ubicada en Pellegrini esquina Corrientes, de lunes a viernes de 8 a 15.