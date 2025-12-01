La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Alerta amarilla en Salta: se esperan tormentas fuertes y posible granizo este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este 1 de diciembre. El aviso incluye a Salta Capital y a más de una docena de departamentos.Salta01/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 1 de diciembre rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Salta Capital y gran parte del territorio provincial. El aviso anticipa condiciones inestables durante la jornada, con fenómenos que podrían desarrollarse en cortos períodos de tiempo.
Zonas alcanzadas por la alerta
La cobertura abarca Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, General Güemes, La Candelaria, Rosario de la Frontera, San José de Metán, La Caldera, San Martín, Rivadavia, Iruya, Santa Victoria, Cafayate y municipios cercanos a estas áreas.
Características del fenómeno
Según el informe oficial, se esperan:
- Precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 mm
- Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h
- Probabilidad de caída de granizo
- Actividad eléctrica intensa
- Caída de abundante agua en períodos breves
Las autoridades recomendaron a la población evitar circular en zonas arboladas, asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
