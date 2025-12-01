La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.Salta01/12/2025Ivana Chañi
En el marco de la alerta por tormentas fuertes que rige este lunes 1 de diciembre en gran parte de la provincia, EDESA difundió una serie de recomendaciones para la comunidad ante la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico y situaciones de riesgo vinculadas al temporal.
Desde la empresa recordaron que, frente al ingreso de agua a los domicilios, es fundamental cortar el servicio desde el interruptor general y evitar todo contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas. También aconsejaron no retirar por cuenta propia objetos caídos sobre líneas aéreas de energía.
Asimismo, recomendaron evitar circular por calles anegadas y permanecer a resguardo en lugares seguros mientras se desarrollen las tormentas.
Para problemas técnicos individuales, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 387 549 2222, llamar al 0800 777 33372 o contactar a la empresa a través de sus redes sociales oficiales:
Facebook: edesasalta
Instagram: @edesasalta
X: @edesasalta
EDESA informó que el monitoreo de la situación es permanente y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se extiende el alerta meteorológica sobre la región.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre
Saeta confirmó que el beneficio para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario se habilitará hasta el viernes 5 de diciembre inclusive.
Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños
La Municipalidad abrió hoy las inscripciones presenciales para la temporada 2026. Hay 700 cupos gratuitos entre el balneario Xamena y el Nicolás Vitale. Las actividades comienzan el 5 de enero.
Cortes programados en Salta: barrios y horarios afectados hasta el 7 de diciembre
EDESA informó una serie de interrupciones programadas en el servicio eléctrico entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025. Los trabajos implican tareas de ampliación y renovación en redes de media tensión.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.