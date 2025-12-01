EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta

En el marco de la alerta por tormentas fuertes que rige este lunes 1 de diciembre en gran parte de la provincia, EDESA difundió una serie de recomendaciones para la comunidad ante la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico y situaciones de riesgo vinculadas al temporal.

Desde la empresa recordaron que, frente al ingreso de agua a los domicilios, es fundamental cortar el servicio desde el interruptor general y evitar todo contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas. También aconsejaron no retirar por cuenta propia objetos caídos sobre líneas aéreas de energía.

Asimismo, recomendaron evitar circular por calles anegadas y permanecer a resguardo en lugares seguros mientras se desarrollen las tormentas.

Para problemas técnicos individuales, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 387 549 2222, llamar al 0800 777 33372 o contactar a la empresa a través de sus redes sociales oficiales:

Facebook: edesasalta

Instagram: @edesasalta

X: @edesasalta

EDESA informó que el monitoreo de la situación es permanente y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se extiende el alerta meteorológica sobre la región.