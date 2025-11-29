Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF

Un importante operativo policial se desplegó este sábado por la mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro de la ciudad de Salta, tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 que alertó sobre una persona en estado crítico en el lugar.

Según consignó el sitio Informate Salta, un transeúnte observó que un hombre se encontraba descompensado, vomitando y con signos evidentes de deterioro físico. Minutos después, personal policial y profesionales del SAMEC llegaron al sitio y constataron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras los equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizan las primeras pericias para determinar las posibles causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se confirmó la identidad del hombre, y tampoco se informó si existieron circunstancias previas que pudieran explicar su estado.

La investigación permanece abierta y se aguarda que en las próximas horas las autoridades difundan información oficial.