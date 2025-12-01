La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños
La Municipalidad abrió hoy las inscripciones presenciales para la temporada 2026. Hay 700 cupos gratuitos entre el balneario Xamena y el Nicolás Vitale. Las actividades comienzan el 5 de enero.Salta01/12/2025Agustina Tolaba
La Municipalidad de Salta inició esta mañana las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 en los balnearios Carlos Xamena y Nicolás Vitale, que este verano ofrecerán 700 cupos gratuitos para niños de entre 6 y 13 años. Desde las primeras horas, numerosas familias se acercaron al Xamena para asegurar un lugar.
El trámite es presencial y se realiza desde las 8 de la mañana, con fuerte demanda en las primeras horas. Las actividades arrancarán el 5 de enero.
Por Aries, Ariel Figueroa, profesor de la Agencia Salta Deportes, explicó que para inscribir a los chicos se debe presentar:
- Fotocopia del DNI del menor
- Apto médico
- Completar una ficha de inscripción en el momento
“No hay límite por familia: si una mamá o un tutor trae a varios niños dentro del rango de edad y con la documentación completa, pueden inscribirlos sin problemas”, detalló Figueroa. Cada grupo tendrá un cupo aproximado de 60 chicos, dividido por edades: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 12-13 años.
El año pasado participaron 250 niños, y este año la Municipalidad espera superar ese número.
Asistencia obligatoria
Figueroa señaló que se controla la asistencia durante la temporada: “Si un niño falta tres o cuatro veces sin justificar, se reemplaza el cupo con alguien de la lista de espera”.
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.
Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre
Saeta confirmó que el beneficio para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario se habilitará hasta el viernes 5 de diciembre inclusive.
Cortes programados en Salta: barrios y horarios afectados hasta el 7 de diciembre
EDESA informó una serie de interrupciones programadas en el servicio eléctrico entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025. Los trabajos implican tareas de ampliación y renovación en redes de media tensión.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.