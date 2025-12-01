Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños

La Municipalidad de Salta inició esta mañana las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 en los balnearios Carlos Xamena y Nicolás Vitale, que este verano ofrecerán 700 cupos gratuitos para niños de entre 6 y 13 años. Desde las primeras horas, numerosas familias se acercaron al Xamena para asegurar un lugar.

El trámite es presencial y se realiza desde las 8 de la mañana, con fuerte demanda en las primeras horas. Las actividades arrancarán el 5 de enero.

Por Aries, Ariel Figueroa, profesor de la Agencia Salta Deportes, explicó que para inscribir a los chicos se debe presentar:

Fotocopia del DNI del menor

Apto médico

Completar una ficha de inscripción en el momento

“No hay límite por familia: si una mamá o un tutor trae a varios niños dentro del rango de edad y con la documentación completa, pueden inscribirlos sin problemas”, detalló Figueroa. Cada grupo tendrá un cupo aproximado de 60 chicos, dividido por edades: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 12-13 años.

El año pasado participaron 250 niños, y este año la Municipalidad espera superar ese número.

Asistencia obligatoria

Figueroa señaló que se controla la asistencia durante la temporada: “Si un niño falta tres o cuatro veces sin justificar, se reemplaza el cupo con alguien de la lista de espera”.