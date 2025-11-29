El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Choque de gigantes: Flamengo y el Palmeiras definen la Libertadores con arbitraje argentino
Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado a las 18:00 hs en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en la gran final de la Copa Libertadores 2025.Deportes29/11/2025
Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer “tetracampeón” brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. El encuentro, que se desarrollará desde las 18 horas en el estadio Monumental de Lima, Perú, será arbitrado por el argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Héctor Paletta, y será televisado en directo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Es la séptima vez en la historia de la Libertadores que dos equipos brasileños se encuentran en la final, y la segunda ocasión en que coinciden Palmeiras y Flamengo, tras el precedente de 2021, con triunfo por 2-1 del Verdao.
En aquella ocasión, ambos equipos se jugaban ser el primer club brasileño en tener tres Copas Libertadores en sus vitrinas, y ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón del máximo torneo de clubes.
En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento. Entre los dos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones de la Libertadores y este año han protagonizado un duelo mano a mano por quedarse con la liga de Brasil, que está cerca de caer del lado del Flamengo.
En ese pulso, el Palmeiras ha cedido terreno en las últimas semanas y las críticas han recaído sobre el técnico portugués Abel Ferreira, que prácticamente tiene en esta final de la Libertadores su última oportunidad para no cerrar el año en blanco.
Pese a las críticas, el camino del Palmeiras para llegar a esta final ha sido imperial. Solo perdió un partido en el encuentro de ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3-0), lo que luego revirtió en Sao Paulo de manera soberbia con un 4-0, para no perderse la final.
En cambio, Flamengo, si bien también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final, al quedarse al borde de la eliminación en la fase de grupos, eliminar a Estudiantes en los cuartos de final por penaltis y por la mínima en semifinales a Racing (1-0).
Ambos equipos han viajado a Lima con todos sus integrantes, incluidos los futbolistas impedidos de jugar. El ‘Verdao’ no podrá contar por lesión con Paulinho ni con Lucas Evangelista, mientras que el portero Wéverton será duda hasta última hora.
Al otro lado, el ‘Mengao’ tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.
En el banco de Palmeiras, Ferreira busca su tercera Copa frente a Filipe Luís, el exfutbolista del Atlético de Madrid y discípulo de Diego ‘el Cholo’ Simeone que está ante la oportunidad de conseguir su primer título internacional como entrenador.
El técnico brasileño, junto al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, son los dos únicos integrantes de Flamengo que quedan de la final de 2019, donde el equipo carioca conquistó su segunda Libertadores frente a River Plate también en el Estadio Monumental de Lima, una ciudad donde los rojinegros se sienten como en casa.
A su vez, el exjugador del Real Madrid Danilo puede convertirse en el primero en haber ganado dos Ligas de Campeones y dos Libertadores, mientras que el excolchonero Saúl Ñíguez busca ser el segundo español en levantar este título tras haberlo hecho Pablo Marí en 2019, también con Flamengo e igualmente en Lima.
Las posibles formaciones
FLAMENGO: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
PALMEIRAS: Miguel; G. Gómez, Bruno, Murilo; Piquerez, Veiga, Pereira, Ellias, Khellven; J. M. López, Roque. DT: Abel Ferreira.
Estadio: Monumental de Lima (Perú). Árbitro: Darío Herrera. Hora: 18.00. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.
Con información de Página 12
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
El argentino largará desde el Pit Lane en la Carrera Sprint del GP de Qatar a las once de la mañana, tras los problemas en su Alpine. Tendrá que remontar antes de la Qualy de las tres de la tarde.
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 hs por el pase a las semifinales del Clausura
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este domingo a las 17:00 horas para disputar la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.
El Grupo Aries multimedios celebró su encuentro anual y destacó un año de crecimiento, innovación y expansiónProgramación28/11/2025
"Lo que comenzó hace 53 años como una radio que acompañaba la mañana de los salteños, hoy es un multimedios moderno, profesional y en expansión", expresó el director del grupo, Mario Ernesto Peña.