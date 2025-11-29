Sprint de Qatar: Colapinto terminó último y no logra remontar

Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.

Deportes29/11/2025

Oscar Piastri se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, luego de hacer la pole position en la clasificación. Lo siguieron George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último.

Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar
 

Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033
George Russell (Mercedes) – +4.951s
Lando Norris (McLaren) – +6.279s
Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s
Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s
Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s
Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s
Carlos Sainz (Williams) – +27.333s
Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s
Alexander Albon (Williams) – +28.925s
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s
Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s
Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s
Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s
Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s
Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s
Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s
Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s
Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s

Colapinto busca mejorar en la Sprint y Qualy tras un viernes negro con su Alpine

El piloto de McLaren logró mantener la posición y quedarse con los 8 puntos que otorga la carrera sprint. Mientras tanto, aunque Max Verstappen quiso ganarle el tercer puesto a Norris no lo consiguió y quedó cuarto. 

El argentino no pudo salir del vigésimo puesto, luego de haber largado desde boxes por una sanción por modificar el monoplaza. Lo mismo le ocurrió a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien subió un lugar al 18° por encima de Lance Stroll.

La carrera no tuvo muchos sobrepasos debido a las dificultades de la pista para hacerlo, pero sí hubo varios despistes y advertencias por salirse de los límites hacia varios pilotos. Entre ellos estuvo Kimi Antonelli, que aunque finalizó quinto bajó un puesto tras ser penalizado.

Ahora, los equipos se preparan para llegar en las mejores condiciones a lo que será la clasificación, a desarrollarse a las 15 (horario argentino) de cara a la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Losail.

Con información de TyC Sports

