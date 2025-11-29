Sprint de Qatar: Colapinto terminó último y no logra remontar

Oscar Piastri se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, luego de hacer la pole position en la clasificación. Lo siguieron George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último.

Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar



Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033

George Russell (Mercedes) – +4.951s

Lando Norris (McLaren) – +6.279s

Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s

Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s

Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s

Carlos Sainz (Williams) – +27.333s

Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s

Alexander Albon (Williams) – +28.925s

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s

Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s

Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s

Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s

Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s

Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s

Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s

Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s

Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s

El piloto de McLaren logró mantener la posición y quedarse con los 8 puntos que otorga la carrera sprint. Mientras tanto, aunque Max Verstappen quiso ganarle el tercer puesto a Norris no lo consiguió y quedó cuarto.

El argentino no pudo salir del vigésimo puesto, luego de haber largado desde boxes por una sanción por modificar el monoplaza. Lo mismo le ocurrió a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien subió un lugar al 18° por encima de Lance Stroll.

La carrera no tuvo muchos sobrepasos debido a las dificultades de la pista para hacerlo, pero sí hubo varios despistes y advertencias por salirse de los límites hacia varios pilotos. Entre ellos estuvo Kimi Antonelli, que aunque finalizó quinto bajó un puesto tras ser penalizado.

Ahora, los equipos se preparan para llegar en las mejores condiciones a lo que será la clasificación, a desarrollarse a las 15 (horario argentino) de cara a la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Losail.

Con información de TyC Sports