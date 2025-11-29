Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
Duro Inicio: Los Pumas 7's caen ante Fiji y Francia en el Seven de Dubai
El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.Deportes29/11/2025
Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, que este año redujo su cantidad de participantes de 12 a 8, perdieron ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7) en sus primeros dos partidos en Dubai, pero aún tiene una mínima chance de superar la fase de grupos de la ronda ingaural del campeonato.
El equipo nacional debutó ante Fiji. Si bien inició con una ventaja de 12-0 por los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos se fueron al descanso con una ventaja de 19-12. Luego de la llegada al ingoal del isleaño George Bose y de la conquista el criollo Sebastián Dubuc, los dirigidos por Santiago Gomez Cora tuvieron la chance de igualarlo en la última jugada, pero los rivales, que tenían un jugador menos, recuperaron la pelota y aseguraron la victoria por 26-19.
Frente a los europeos, la Albiceleste convirtió un solo try, mediante Santiago Vera Field. El elenco galo se floreo dominó el primer tiempo por 26-7 y se floreó en el complemento con cinco tries en cadena que decretaron el 59-7 final.
En consecuencia, Argentina necesita un milagro para avanzar de ronda: golear a Sudáfrica, a partir de las 13.34, y que Fiji triunfe por una amplia diferencia ante Francia. Si esto sucede, los Flying Fijians serán los primeros y se producirá un triple empate en el segundo escalón, que se dirimirá por diferencia de tantos.
Con información de TyC Sports
El argentino largará desde el Pit Lane en la Carrera Sprint del GP de Qatar a las once de la mañana, tras los problemas en su Alpine. Tendrá que remontar antes de la Qualy de las tres de la tarde.
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 hs por el pase a las semifinales del Clausura
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este domingo a las 17:00 horas para disputar la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría.
Fuerte respaldo de CONMEBOL y FIFA a Claudio Tapia en medio de los ataques del Gobierno contra la AFADeportes28/11/2025
En el Congreso de la Confederación Sudamericana, el presidente de la AFA recibió el “respaldo” de sus pares de la región y la ratificación por unanimidad en sus cargos como vicepresidente de Conmebol, uno de los 37 integrantes del Consejo de la FIFA y Presidente de la Comisión de las reglas de juego de esta última.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.