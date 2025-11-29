Duro Inicio: Los Pumas 7's caen ante Fiji y Francia en el Seven de Dubai

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, que este año redujo su cantidad de participantes de 12 a 8, perdieron ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7) en sus primeros dos partidos en Dubai, pero aún tiene una mínima chance de superar la fase de grupos de la ronda ingaural del campeonato.

El equipo nacional debutó ante Fiji. Si bien inició con una ventaja de 12-0 por los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos se fueron al descanso con una ventaja de 19-12. Luego de la llegada al ingoal del isleaño George Bose y de la conquista el criollo Sebastián Dubuc, los dirigidos por Santiago Gomez Cora tuvieron la chance de igualarlo en la última jugada, pero los rivales, que tenían un jugador menos, recuperaron la pelota y aseguraron la victoria por 26-19.

Frente a los europeos, la Albiceleste convirtió un solo try, mediante Santiago Vera Field. El elenco galo se floreo dominó el primer tiempo por 26-7 y se floreó en el complemento con cinco tries en cadena que decretaron el 59-7 final.

En consecuencia, Argentina necesita un milagro para avanzar de ronda: golear a Sudáfrica, a partir de las 13.34, y que Fiji triunfe por una amplia diferencia ante Francia. Si esto sucede, los Flying Fijians serán los primeros y se producirá un triple empate en el segundo escalón, que se dirimirá por diferencia de tantos.

Con información de TyC Sports