El próximo miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será reelecto por segunda vez consecutiva en la sesión preparatoria donde asumirán los 127 legisladores electos.
Gabinete: Monteoliva jura como Ministra de Seguridad el próximo martes
Por otro lado, la asunción de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa se postergará hasta cerca del 10 de diciembre ,ya que Luis Petri busca ordenar temas pendientes antes de asumir como diputado.Política29/11/2025
Alejandra Monteoliva jurará como nueva ministra de Seguridad el próximo martes en Casa Rosada ante el presidente Javier Milei, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La dirigente del riñón de Patricia Bullrich tomará posesión del cargo formalmente este martes, luego de que la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza realizara este viernes un acto de despedida de la cartera de Seguridad.
La ceremonia se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y allí la hasta ahora secretaria de Seguridad asumirá al frente del Ministerio.
En tanto, la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se prevé para en torno al 10 de diciembre, ya que el saliente Luis Petri seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional por Mendoza.
Según trascendió Petri busca ordenar algunas cuestiones de la cartera castrense, por lo que aún no se hará el recambio.
Mientras tanto, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la compra de aviones para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.
Con información de Noticias Argentinas
La Libertad Avanza sigue creciendo en la Cámara de Diputados y confirmó la incorporación del santafesino Alejandro Bongiovanni, quien venía del bloque del PRO.
Verónica Razzini se había alejado del PRO el año pasado. Los violetas tendrán una bancada con 92 integrantes, mientras que el peronismo cuenta con 96. Pero próximamente podría sufrir un desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca.
Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy para allanar el camino del PresupuestoPolítica28/11/2025
El ministro del Interior mantuvo un encuentro con Carlos Sadir. La cumbre forma parte de su objetivo de mantener encuentros con todos los que adhirieron al Pacto de Mayo. Coincidieron en la importancia de avanzar con la Ley de Leyes y las reformas que impulsa Milei.
El PJ rechazó la reforma laboral de Milei y cuestionó el "deterioro" el mercado de trabajoPolítica28/11/2025
El Partido Justicialista emitió un comunicado titulado: "Si al trabajo, no a la precarización laboral del FMI", en el que acusó a la administración libertaria de "destruir el tejido productivo y el empleo formal".
La diputada del PRO Marilú Quiróz organizó un evento “antivacunas” en el Congreso. Un hombre que supuestamente magnetiza objetos tras vacunarse contra el Covid-19 fue presentado como el “hombre imán”.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.