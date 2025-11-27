Semáforo destruido en pleno centro de Salta

Un semáforo ubicado en la intersección de Avenida Entre Ríos y 25 de Mayo, en pleno centro de Salta, quedó completamente destruido y dejó sin señalización tanto a vehículos como a peatones que circulan por la zona.

Según informaron oyentes de la radio Aries, el semáforo, que indicaba el paso correcto para los automovilistas y señalaba cuándo era seguro para los transeúntes cruzar, sufrió un fuerte golpe que lo dejó dislocado de su posición original. Los indicadores de luces rojas y verdes permanecen soldados al poste, pero no funcionan, por lo que el tránsito en la intersección se encuentra sin regulación.

Por la mañana de este jueves, personal municipal registró las condiciones del semáforo y evaluó los trabajos necesarios para su reparación.