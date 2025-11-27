Cinco gobernadores se reúnen en la Casa de Salta para definir la creación de un nuevo bloque federal en el Congreso.
La UCR Salta creó una Junta Normalizadora para reorganizar la Juventud Radical
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical creó una Junta Normalizadora para reorganizar la Juventud Radical en Salta y designó a los representantes que participarán del Congreso Nacional de la JR.Política27/11/2025Ivana Chañi
La Unión Cívica Radical de Salta oficializó este jueves la conformación de una Junta Normalizadora de la Juventud Radical, a través de la Resolución N° 02/25 publicada en el Boletín Oficial. La medida responde al pedido de afiliados y referentes del sector juvenil del partido, que reclamaban un proceso formal de reorganización interna.
Según se detalla en la resolución, el proceso electoral provincial de 2024 —validado por la Justicia Electoral Federal— no incluyó la elección de autoridades juveniles debido a la caída de la convocatoria prevista en el artículo 25 de la Carta Orgánica partidaria. A ello se sumó el extenso calendario electoral de 2025, que impidió avanzar en la normalización del espacio.
La UCR sostuvo que la Juventud Radical constituye un sector clave para la vida interna del partido, tanto en lo político como en la formación de nuevos dirigentes, y que su reorganización resulta necesaria también ante la próxima renovación de autoridades del Comité Nacional de la JR.
La Junta Normalizadora quedó integrada por Moisés Abán Solorza, Marcela Andolfi, Franco Chocobar, Alcira María Celeste Vilte y Joaquín Romero, quienes deberán trabajar en el relevamiento de padrones, una campaña provincial de afiliación, la organización de un congreso de debate y acciones de compromiso social.
Además, el Comité Provincial designó a los delegados que representarán a Salta en el Congreso Ordinario del Comité Nacional de la Juventud Radical. Los titulares serán Nicolás Alejandro Flores, Victoria Aldana Romero y Brian Joel Molina. Como suplentes fueron nombrados Ana Virginia Olaya Llanes, Álvaro Emanuel Ceballos y Gimena Belén Gutiérrez.
La resolución fue firmada por la presidenta del Comité Provincial, Adriana Soledad Farfán, junto a autoridades partidarias.
