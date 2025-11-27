Temporal en Aguas Blancas: El Gobierno provincial activó operativos de emergencia

Sin plata para combustibles y sueldos, Orán quedó sin colectivos
Nancy Tárraga, socia propietaria de la empresa Gauchito Gil, confirmó en Aries que el transporte urbano de Orán está completamente paralizado desde el martes.
El ministro de Desarrollo Social articuló con el interventor de Aguas Blancas el envío de dos cuadrillas de apoyo para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por el fuerte viento y la lluvia.Municipios27/11/2025Ivana Chañi
El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, coordinó con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el envío de asistencia inmediata para reforzar los trabajos en las áreas dañadas por el fuerte temporal registrado ayer miércoles en el municipio.
Según detallaron desde la cartera, una cuadrilla de la Dirección General de Emergencia partió desde Salta Capital, mientras que otra de Políticas Sociales viajó desde Tartagal, ambas conformadas por personal especializado y equipamiento para acelerar las tareas de recuperación.
Las acciones se enfocan en atender daños provocados por los intensos vientos y la lluvia que afectaron distintos sectores de Aguas Blancas. Las autoridades remarcaron que el objetivo es restablecer cuanto antes las condiciones de normalidad y asistir a las familias damnificadas.
Adrián Zigarán confirmó en Aries que la Justicia Federal detectó casi 3.000 domicilios irregulares. Advirtió que siguen intentando falsificar domicilios y que el problema se repite en todo el norte salteño.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
María Julia, vecina de Vaqueros, contó en Aries que una familia ocupa la calle Las Petunias desde hace años. Relató daños materiales, agresiones y la falta de respuesta municipal.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
El diputado provincial Matías Monteagudo advirtió que la contaminación que afecta a Salvador Mazza “no es un problema nuevo” y que requiere gestión binacional urgente.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.