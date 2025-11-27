Temporal en Aguas Blancas: El Gobierno provincial activó operativos de emergencia

El ministro de Desarrollo Social articuló con el interventor de Aguas Blancas el envío de dos cuadrillas de apoyo para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por el fuerte viento y la lluvia.

El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, coordinó con el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el envío de asistencia inmediata para reforzar los trabajos en las áreas dañadas por el fuerte temporal registrado ayer miércoles en el municipio.

Según detallaron desde la cartera, una cuadrilla de la Dirección General de Emergencia partió desde Salta Capital, mientras que otra de Políticas Sociales viajó desde Tartagal, ambas conformadas por personal especializado y equipamiento para acelerar las tareas de recuperación.

Las acciones se enfocan en atender daños provocados por los intensos vientos y la lluvia que afectaron distintos sectores de Aguas Blancas. Las autoridades remarcaron que el objetivo es restablecer cuanto antes las condiciones de normalidad y asistir a las familias damnificadas.

