Cambios en el Concejo: asumió Camila Lobo en cuenta de Guillermo Kripper

El ex edil renunció a su banca para asumir como diputado provincial. Su renuncia fue aceptada sobre tablas en la última sesión del cuerpo. En la sesión de este miércoles, Lobo asumió su lugar.

Política26/11/2025

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino de este año, el presidente del cuerpo – Darío Madile – tomó juramento a Camila Lobo, quien asumió como concejal en reemplazo de Guillermo Kripper.

Cabe recordar que Kripper renunció a su banca para asumir como diputado provincial tras haber resultado electo en mayo pasado. 

Camila Lobo se desempeñaba como coordinadora de Recursos Humanos de la Municipalidad capitalina.  

