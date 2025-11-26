Cambios en el Concejo: asumió Camila Lobo en cuenta de Guillermo Kripper

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino de este año, el presidente del cuerpo – Darío Madile – tomó juramento a Camila Lobo, quien asumió como concejal en reemplazo de Guillermo Kripper.

Cabe recordar que Kripper renunció a su banca para asumir como diputado provincial tras haber resultado electo en mayo pasado.

Camila Lobo se desempeñaba como coordinadora de Recursos Humanos de la Municipalidad capitalina.