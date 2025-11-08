Murió el joven internado tras el incendio en la Alcaidía de Salta

Información Actualizada

Ezequiel Avendaño, de 19 años, que permanecía internado en el Hospital San Bernardo tras el incendio del 26 de octubre en la Alcaidía de Salta murió este sábado a las 8 de la mañana. La confirmación fue realizada por su tía Natalia a la redacción de Aries.

Desde el martes no se registraban mejoras en su estado de salud, y el viernes los médicos informaron que sus órganos vitales no respondían a los tratamientos, como consecuencia de las graves quemaduras y la inhalación de humo sufridas durante el siniestro, agregó Natalia.

El joven estaba detenido por una causa caratulada como S/Robo Calificado por el uso de arma, en poblado y en banda, en concurso real agravado por la participación de un menor. El 31 de octubre, mientras permanecía internado en grave estado, el Juzgado había dispuesto su libertad en esa causa, aunque la detención se mantenía por antecedentes previos.

La tía del joven se encuentra en el hospital y recibió el acompañamiento del personal médico tras el fallecimiento de su sobrino.