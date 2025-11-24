Clásico norteño en LA: Salta Basket vs Jujuy Básquet en el Estadio Delmi

El clásico choque del norte argentino será arbitrado por la dupla Nicolás Danna / Ariel Mukdsi, mientras que el comisionado técnico estará a cargo de Román Guantay. Otro gran encuentro de liga en el Delmi para no perderse y disfrutar, esta vez entre salteños y jujeños.

Con inicios dispares, Salta Basket llegará con tres victorias (dos de visitantes) y una derrota (también en la ruta, frente al subcampeón San Isidro), mientras que Jujuy pisará suelo salteño luego de perder dos y ganar uno. Más allá de los números, la LA ofrece duelos de antología y una nueva historia cada noche.

Es un equipo nuevo en relación al de la temporada pasada, con muchos jugadores jóvenes donde predomina el tiro de tres. Creo que la clave va a estar en bajarle el porcentaje de tiros e imponer nuestro ritmo desde el principio del juego”, apuntó Sahir Abdala de Los Infernales respecto al choque de este lunes.