Platense sorprendió y anunció a Walter Zunino como nuevo entrenador

En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.

Deportes24/11/2025

Platense movió rápido y dio un golpe de efecto. Tras la salida de Kily González, el club confirmó a su nuevo entrenador y el nombre generó sorpresa en todo el ambiente del fútbol: será Walter Zunino, un hombre de la institución que tendrá su primer desafío como director técnico principal.

Zunino, de 44 años, trabajó durante más de seis temporadas como ayudante de campo principal de la reconocida dupla Favio Orsi–Sergio Gómez. Su llegada al cargo marca el inicio formal de su carrera como entrenador en solitario, respaldado por un recorrido que incluye pasos por San Martín (T), Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y, especialmente, la consagración histórica con Platense el pasado 1 de junio.

