Del “no es culpa nuestra” de Di María al “es una falta de respeto” de Holan: las voces de Rosario Central tras el pasillo de espalda de Estudiantes

El partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, entregó una de las escenas más icónicas del año en el fútbol argentino.

Los jugadores del “Pincha”, antes de que iniciara el juego, realizaron un pasillo de espaldas y de brazos cruzados a los jugadores locales, en repudio del título que se le fue otorgado al “Canalla” por haber sido el mejor equipo de la tabla anual en 2025.

Dentro de este contexto, tanto Ariel Holan como Ángel Di María, entrenador y referente de Central, respectivamente, protestaron ante la conducta de los futbolistas visitantes y defendieron los intereses del cuadro de Arroyito.