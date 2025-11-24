Más que un clásico: con la vuelta de varios ex, River visita a Racing en busca del pase de ronda

Racing y River se medirán este lunes, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025, en busca del pase a la siguiente instancia con varios condimentos extras, que incluyen declaraciones cruzadas y el regreso de varios ex futbolistas.

El encuentro, se disputará en el Estadio Presidente Perón, desde las 19:15, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a esta instancia luego de sumar seis triunfos en sus últimos nueve encuentros por la fase regular, mientras que los restantes fueron empates, lo cual le permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River:Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas MartínezQuarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.