Más que un clásico: con la vuelta de varios ex, River visita a Racing en busca del pase de ronda

El “Millonario” arrastra resultados negativos en sus últimas presentaciones, y buscará retomar el camino de la victoria. La “Academia” quiere sacarse la espina tras la eliminación por Copa Argentina.

Deportes24/11/2025

360

Racing y River se medirán este lunes, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025, en busca del pase a la siguiente instancia con varios condimentos extras, que incluyen declaraciones cruzadas y el regreso de varios ex futbolistas.

El encuentro, se disputará en el Estadio Presidente Perón, desde las 19:15, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a esta instancia luego de sumar seis triunfos en sus últimos nueve encuentros por la fase regular, mientras que los restantes fueron empates, lo cual le permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

Posibles formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River:Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas MartínezQuarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. 

Te puede interesar
720

‘Papu' Gómez volvió a las canchas tras 776 días de suspensión

Deportes24/11/2025

Después de cumplir la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, el exjugador de Sevilla y Monza reapareció en el Padova. Una molestia demoró su debut, pero el público lo recibió con cariño en un partido que terminó en derrota. El fin de semana también dejó el esperado retorno de Paul Pogba.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail