En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
Más que un clásico: con la vuelta de varios ex, River visita a Racing en busca del pase de ronda
El “Millonario” arrastra resultados negativos en sus últimas presentaciones, y buscará retomar el camino de la victoria. La “Academia” quiere sacarse la espina tras la eliminación por Copa Argentina.Deportes24/11/2025
Racing y River se medirán este lunes, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025, en busca del pase a la siguiente instancia con varios condimentos extras, que incluyen declaraciones cruzadas y el regreso de varios ex futbolistas.
El encuentro, se disputará en el Estadio Presidente Perón, desde las 19:15, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
Racing llega a esta instancia luego de sumar seis triunfos en sus últimos nueve encuentros por la fase regular, mientras que los restantes fueron empates, lo cual le permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.
La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.
Posibles formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
River:Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas MartínezQuarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Boca aprovechó a un Merentiel inspirado y se impuso al Talleres de Tevez para meterse en cuartos de finalDeportes24/11/2025
El “xeneize” venció a la “T” por 2-0, gracias a un doblete de Miguel Ángel Merentiel en estado de gracia. Sobre el final del primer tiempo, Agustín Marchesín desvió un tiro penal que pudo haber torcido el desarrollo del encuentro. En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Claudio Úbeda medirá fuerzas con Argentinos Juniors.
Después de cumplir la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, el exjugador de Sevilla y Monza reapareció en el Padova. Una molestia demoró su debut, pero el público lo recibió con cariño en un partido que terminó en derrota. El fin de semana también dejó el esperado retorno de Paul Pogba.
Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó a Cincinnati y jugará su primera final de conferenciaDeportes24/11/2025
El astro argentino anotó un gol y repartió tres asistencias en la goleada por 4-0 ante Cincinnati en las semifinales del certamen doméstico. Es la primera vez en su historia que el equipo “Rosa” llega a esta instancia.
Del “no es culpa nuestra” de Di María al “es una falta de respeto” de Holan: las voces de Rosario Central tras el pasillo de espalda de EstudiantesDeportes24/11/2025
“¿El pasillo de Estudiantes? Una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada; fue una decisión del Comité Ejecutivo de AFA, al cual le agradezco la distinción para Rosario Central”, aseguró el entrenador. “No es culpa nuestra, ninguno dijo nada y nosotros nos sentimos campeones”, añadió el “Fideo”.
Alejandro Domínguez terminó con el misterio y confirmó que se jugará la Finalissima entre Argentina y EspañaDeportes24/11/2025
El presidente de la CONMEBOL no brindó demasiados detalles, pero oficializó que tanto la ‘Albiceleste’ y la ‘Roja’ se medirán antes del Mundial de Norteamérica en territorio neutral. Las posibles sedes y la fecha tentativa para el cotejo.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
