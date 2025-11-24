Boca aprovechó a un Merentiel inspirado y se impuso al Talleres de Tevez para meterse en cuartos de final

El “xeneize” venció a la “T” por 2-0, gracias a un doblete de Miguel Ángel Merentiel en estado de gracia. Sobre el final del primer tiempo, Agustín Marchesín desvió un tiro penal que pudo haber torcido el desarrollo del encuentro. En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Claudio Úbeda medirá fuerzas con Argentinos Juniors.

Deportes24/11/2025

720

oca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba en el encuentro por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Tras este resultado, el “Xeneize” clasificó a los cuartos de final, en donde deberá medirse ante Argentinos Juniors.

Los dos goles del elenco comandado por el director técnico Claudio Úbeda fueron realizados por el centrodelantero uruguayo Miguel Merentiel.

Te puede interesar
720

‘Papu' Gómez volvió a las canchas tras 776 días de suspensión

Deportes24/11/2025

Después de cumplir la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, el exjugador de Sevilla y Monza reapareció en el Padova. Una molestia demoró su debut, pero el público lo recibió con cariño en un partido que terminó en derrota. El fin de semana también dejó el esperado retorno de Paul Pogba.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail