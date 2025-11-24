Boca aprovechó a un Merentiel inspirado y se impuso al Talleres de Tevez para meterse en cuartos de final

oca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba en el encuentro por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Tras este resultado, el “Xeneize” clasificó a los cuartos de final, en donde deberá medirse ante Argentinos Juniors.

Los dos goles del elenco comandado por el director técnico Claudio Úbeda fueron realizados por el centrodelantero uruguayo Miguel Merentiel.