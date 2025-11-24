Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó a Cincinnati y jugará su primera final de conferencia

Lionel Messi volvió a brillar y condujo a Inter Miami a su primera final de Major League Soccer (MLS), tras superar con un contundente 4-0 a FC Cincinnati, en el TQL Stadium, por la Conferencia Este.

El astro argentino abrió la cuenta con un tanto de cabeza, y luego repartió tres asistencias para sus compatriotas Mateo Silvetti y Tadeo Allende, quien marcó por duplicado.

Será la primera final de Conferencia para Messi. Ahora, “Las Garzas” aguardan por su rival, que saldrá de la semifinal entre Philadelphia y New York City.

En caso de salir victorioso el primer equipo, Inter Miami definirá en condición de visitante, mientras que si avanza el elenco de New York, será local. Además, en la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps es uno de los finalistas, mientras que el otro saldrá del choque Minnesota United y San Diego.

Para el 5 de diciembre queda la gran final para consagrar al campeón de la temporada de la MLS.