‘Papu' Gómez volvió a las canchas tras 776 días de suspensión

El 22 de octubre llegó a su fin la sanción que Alejandro “Papu” Gómez había recibido en 2023 por un control antidopaje positivo y casi un mes después, retornó a la actividad profesional.

Salió a la cancha y recibió una ovación en el Stadio Comunale Eugeneo, aunque no logró torcer el rumbo de un equipo que cayó 2-0 ante Venezia y suma una racha negativa desde mediados de octubre.

Aquel resultado, registrado cuando jugaba en Sevilla aunque comunicado durante su etapa en el Monza, siempre fue defendido por el futbolista, quien explicó que la terbutalina detectada provenía de un jarabe infantil que tomó por error. Pese a su descargo, la pena se mantuvo sin cambios.

Durante la inactividad, el campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022 se mantuvo en movimiento entrenándose con distintos equipos de España e Italia hasta que, el mes pasado, firmó como agente libre en el Padova.

Su estreno oficial pudo haber llegado el domingo posterior a la finalización del castigo, pero una sobrecarga muscular retrasó su vuelta.