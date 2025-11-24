Los representantes norteños en La Liga Argentina se enfrentarán por primera vez en la temporada 2025/26. Este lunes, desde las 21.30, en el Estadio Delmi competirán Salta Basket y Jujuy Básquet en el marco de una nueva fecha en la segunda división.
‘Papu' Gómez volvió a las canchas tras 776 días de suspensión
Después de cumplir la suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje, el exjugador de Sevilla y Monza reapareció en el Padova. Una molestia demoró su debut, pero el público lo recibió con cariño en un partido que terminó en derrota. El fin de semana también dejó el esperado retorno de Paul Pogba.Deportes24/11/2025
El 22 de octubre llegó a su fin la sanción que Alejandro “Papu” Gómez había recibido en 2023 por un control antidopaje positivo y casi un mes después, retornó a la actividad profesional.
Salió a la cancha y recibió una ovación en el Stadio Comunale Eugeneo, aunque no logró torcer el rumbo de un equipo que cayó 2-0 ante Venezia y suma una racha negativa desde mediados de octubre.
Aquel resultado, registrado cuando jugaba en Sevilla aunque comunicado durante su etapa en el Monza, siempre fue defendido por el futbolista, quien explicó que la terbutalina detectada provenía de un jarabe infantil que tomó por error. Pese a su descargo, la pena se mantuvo sin cambios.
Durante la inactividad, el campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022 se mantuvo en movimiento entrenándose con distintos equipos de España e Italia hasta que, el mes pasado, firmó como agente libre en el Padova.
Su estreno oficial pudo haber llegado el domingo posterior a la finalización del castigo, pero una sobrecarga muscular retrasó su vuelta.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
Boca aprovechó a un Merentiel inspirado y se impuso al Talleres de Tevez para meterse en cuartos de finalDeportes24/11/2025
El “xeneize” venció a la “T” por 2-0, gracias a un doblete de Miguel Ángel Merentiel en estado de gracia. Sobre el final del primer tiempo, Agustín Marchesín desvió un tiro penal que pudo haber torcido el desarrollo del encuentro. En la próxima instancia, el equipo dirigido técnicamente por Claudio Úbeda medirá fuerzas con Argentinos Juniors.
Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó a Cincinnati y jugará su primera final de conferenciaDeportes24/11/2025
El astro argentino anotó un gol y repartió tres asistencias en la goleada por 4-0 ante Cincinnati en las semifinales del certamen doméstico. Es la primera vez en su historia que el equipo “Rosa” llega a esta instancia.
Más que un clásico: con la vuelta de varios ex, River visita a Racing en busca del pase de rondaDeportes24/11/2025
El “Millonario” arrastra resultados negativos en sus últimas presentaciones, y buscará retomar el camino de la victoria. La “Academia” quiere sacarse la espina tras la eliminación por Copa Argentina.
Del “no es culpa nuestra” de Di María al “es una falta de respeto” de Holan: las voces de Rosario Central tras el pasillo de espalda de EstudiantesDeportes24/11/2025
“¿El pasillo de Estudiantes? Una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada; fue una decisión del Comité Ejecutivo de AFA, al cual le agradezco la distinción para Rosario Central”, aseguró el entrenador. “No es culpa nuestra, ninguno dijo nada y nosotros nos sentimos campeones”, añadió el “Fideo”.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.