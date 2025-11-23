Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán

Vaqueros: denuncian ocupación ilegal de una calle
El diputado provincial electo por Orán, Fabián Valenzuela, advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesa el norte salteño, especialmente en la zona de Aguas Blancas, donde la actividad del bagayeo se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos informales. En declaraciones en Vale Todo por Aries, sostuvo que esta dinámica está generando un fuerte impacto en el comercio local y en la economía formal de Orán.
Valenzuela explicó que, hoy, el cruce fronterizo “es una de las primeras economías del departamento”, superando incluso a sectores tradicionales. “Hay mucha gente que depende del bagayeo para subsistir, pero eso también destruye otras actividades. Se están cerrando comercios históricos en Orán”, afirmó.
El diputado electo señaló que la frontera carece de controles efectivos y que la reciente instalación de un alambrado “no resuelve el problema de fondo”. Consideró necesario volver a discutir un régimen de tráfico fronterizo ordenado, similar al que funcionó años atrás, que permita proteger tanto a quienes viven del comercio transfronterizo como a los comerciantes formales que pagan impuestos y generan empleo.
Valenzuela remarcó que el comercio oranense se ve perjudicado por la competencia desleal de productos provenientes de Bolivia, especialmente en rubros como electrodomésticos, indumentaria y neumáticos. “Si a una familia le conviene cruzar a comprar papel higiénico o zapatillas, lo va a hacer. Pero acá estamos perdiendo negocios, empleo y desarrollo local”, señaló.
Asimismo, advirtió que las dificultades económicas se agravan por la falta de infraestructura adecuada y por el costo elevado de la energía en Orán. “Tenemos facturas de luz que superan los 300 mil pesos en pleno verano. Con esos costos, ningún comercio puede ser competitivo”, afirmó.
Valenzuela llamó a una intervención coordinada entre provincia y Nación, y anticipó que planteará el tema en la Legislatura: “No podemos mirar para otro lado. Hay que defender al comerciante local, ordenar la frontera y generar condiciones reales de crecimiento para el norte salteño”.
