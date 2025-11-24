Alejandro Domínguez terminó con el misterio y confirmó que se jugará la Finalissima entre Argentina y España

El presidente de la CONMEBOL no brindó demasiados detalles, pero oficializó que tanto la ‘Albiceleste’ y la ‘Roja’ se medirán antes del Mundial de Norteamérica en territorio neutral. Las posibles sedes y la fecha tentativa para el cotejo.

En vísperas a la final de la Copa Sudamericana, Alejandro Domínguez no titubeó, terminó con la especulación y confirmó que se disputará la Finalissima entre Argentina y España en marzo del 2026. 

El presidente de la CONMEBOL decidió asegurar que entre el 23 y 31 de marzo del año entrante, se enfrentarán la ‘Albiceleste’, campeón de la Copa América 2024, con la ‘Roja’, campeón de la Euro2024. Si bien resta la confirmación oficial, la fecha tentativa sería el 27, aún con sede a ser oficializada. 

Según expresó en AFP, Domínguez admitió que la sede ya está definida, aunque prefirió no dar detalles de la misma. Vale marcar que entre las opciones, figuran Qatar, Emiratos Árabes y Estados Unidos, sedes neutrales, más allá de la firma que aseguraba dos finales en Europa y dos en América. 

