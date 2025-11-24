Santilli retoma este martes su gira federal para asegurar votos al Presupuesto 2026

Diego Santilli retoma este martes su gira federal. Viajará a Misiones para reunirse con Hugo Passalacqua y avanzar en la ronda de negociaciones que le permitan al oficialismo garantizar apoyos necesarios para el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

El Gobierno quiere llegar a diciembre con un acuerdo político cerrado, pero la respuesta de los gobernadores combina predisposición con advertencias. El apoyo existe, aunque sujeto a condiciones definidas.

En el caso del Presupuesto, la mayoría de los gobernadores mostró voluntad de acompañar, aunque varios dejaron claro que el respaldo dependerá de que la Nación reconozca reclamos pendientes. Las demandas se repiten: obra pública, ATN, distribución del impuesto a los combustibles y actualización de fondos específicos. En todos los casos, cualquier ajuste deberá contar con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, que define el límite fiscal del proceso.

Además del Presupuesto 2026, sobre la mesa están las reformas laboral, previsional, impositiva y del Código Penal, pero formarán parte de una segunda ronda de encuentros.

En privado, los mandatarios provinciales se muestra dispuestos a discutir la modernización del régimen laboral y los cambios tributarios, pero avisaron que no avalarán ningún proyecto sin conocer su detalle. El oficialismo aún no difundió la letra chica, y esa indefinición mantiene la negociación en un punto intermedio.

La Casa Rosada pretende completar antes del 10 de diciembre la ronda con los gobernadores dialoguistas y avanzar en compromisos que permitan al oficialismo contar despacho del Presupuesto, un punto central debido a que las sesiones ordinarias finalizan este viernes 28 de noviembre.

Una negociación bajo control de Economía

En las últimas semanas, Santilli recorrió provincias para destrabar los votos del Presupuesto. Las conversaciones incluyeron obras, partidas, impuestos y coparticipación, pero todas las definiciones quedaron sujetas a la aprobación de Caputo. El ministro de Economía y la mesa política del Ejecutivo serán los encargados de evaluar en Casa Rosada los pedidos provinciales y analizar el impacto fiscal de cada concesión, bajo la premisa de no romper el equilibrio de las cuentas públicas.

Los gobernadores insistieron en dos reclamos constantes: la reactivación de la obra pública y un nuevo esquema para los ATN. Otros mandatarios sumaron preocupaciones específicas vinculadas a la coparticipación del impuesto a los combustibles y a las deudas previsionales. La advertencia a Casa Rosada es que si no hay avances en esos puntos, el apoyo legislativo podría fracturarse.

El Gobierno sostiene como condición el superávit fiscal. Esa postura explica el filtro que aplica Economía sobre cada planteo provincial. La evaluación técnica avanza en paralelo al armado político, que depende del ritmo de la gira de Santilli.

Señales políticas y advertencias desde las provincias

Las reuniones que Santilli mantuvo hasta ahora dejaron claro que el escenario con los gobernadores aliados y dialoguistas es de una apertura a discutir la agenda presidencial, pero siempre que se traduzca en resultados concretos.

“Pudimos hablar de todo, de los temas de la provincia, de los temas nacionales, de las reformas que necesitamos los argentinos, las reformas que el Presidente de la Nación nos ha encomendado trabajar (...) Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, avisó Santilli al salir de la reunión con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el último encuentro que mantuvo antes del fin de semana largo.

Ese ámbito de decisión supeditado al círculo chico del oficialismo es el que preocupa en las provincias. Muchos gobernadores destacan el buen diálogo que tenían con Guillermo Francos, pero reconocen la poca capacidad de acción propia, sin tener la venia de “más arriba”. El temor es que el esquema se repita con Santilli.

En ese contexto, como venía sucediendo con otros mandatarios, Zamora también planteó condiciones. “Le pedí que haga todo el esfuerzo posible para que podamos incorporar algunas cuestiones que los gobernadores venimos impulsando, como los fondos específicos (ATN y gasoil), o la reducción de la alícuota del 1,9% destinada al ARCA”, afirmó en declaraciones públicas. Después remarcó la necesidad de debatir reformas “de federalismo en términos de las provincias”.

Las definiciones de Zamora reflejan el tono general del vínculo entre Nación y provincias: predisposición a negociar, pero con la expectativa de obtener respuestas concretas.

Lo que viene: Misiones, la letra chica y los votos en el Congreso

El próximo paso será la reunión con Passalacqua en Misiones, donde el gobernador adelantó inquietudes vinculadas a ATN, cajas previsionales y fondos específicos. También están pendientes los encuentros con Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Por fuera quedaron los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El objetivo oficial es cerrar todas las reuniones antes del 10 de diciembre, fecha límite para convocar extraordinarias. En paralelo, deberá quedar lista la versión final del Presupuesto, que obligará a coordinar posiciones entre Economía, Interior y los bloques legislativos aliados.

Hasta entonces, el Gobierno deberá administrar expectativas para evitar que se diluyan apoyos que hoy se presentan como probables, aunque no asegurados.

El margen político es estrecho y el calendario aprieta. Santilli busca sumar respaldos en un escenario donde cada avance requiere el aval fiscal de Caputo y un equilibrio delicado entre necesidades provinciales y prioridades nacionales. Los próximos días mostrarán si esa arquitectura puede sostenerse hasta llegar al Congreso con los votos necesarios.

