EE.UU. declaró terrorista al Cartel de los Soles y elevó la presión sobre Maduro
Washington incorporará este lunes a la organización vinculada al chavismo a la lista FTO, habilitando nuevas sanciones y herramientas militares en un clima de fuerte tensión regional.El Mundo24/11/2025
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que este lunes incorporará al Cartel de los Soles a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión anunciada en Washington que apunta directamente a la cúpula del chavismo y que busca intensificar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro en medio de un escenario marcado por tensiones militares y económicas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que el Cartel de los Soles es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio.
La inclusión en la lista FTO —que agrupa a actores islamistas, separatistas, guerrillas y organizaciones criminales— prohíbe cualquier apoyo material y habilita nuevas herramientas para Washington.
La medida llega justo cuando EE.UU. desplegó en el Caribe su portaviones más grande, escoltado por buques de guerra y aviones caza en operaciones antidrogas. Maduro sostiene que esa presencia busca derrocarlo.
El politólogo Juan Manuel Trak advierte que la designación “le abre un ámbito de posibilidades, tanto militares como sancionatorias” a la administración Trump.
El clima de tensión se amplificó tras un ejercicio de bombardeo con aviones B-52 y después de que Washington informara 83 muertos en una veintena de ataques contra supuestas narcolanchas en la región. La autoridad aeronáutica estadounidense ya alertó a los vuelos civiles por el aumento de la actividad militar.
Efecto económico y señales cruzadas sobre una eventual negociación
La nueva clasificación podría profundizar el aislamiento económico: sectores no alcanzados por sanciones previas temen que operadores internacionales eviten Venezuela para no exponerse a consecuencias legales en EE.UU.
Aunque el petróleo queda por ahora fuera de la presión —Chevron mantiene operaciones autorizadas—, expertos advierten que la flota estadounidense podría intervenir envíos del mercado negro, lo que obligaría a ampliar los descuentos y agravaría la fragilidad económica.
A nivel político, Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados”, habilitó acciones encubiertas de la CIA y al mismo tiempo dejó abierta la puerta a un diálogo.
Maduro respondió con un mensaje de desafío: “A mí no me para nadie”, mientras exhibe respaldo público de las Fuerzas Armadas.
Para el académico Alexis Alzuru, si la estructura de poder del chavismo no se quiebra, la posibilidad de un acuerdo con Washington es “básicamente cero”.
Trak, en cambio, plantea que Trump podría buscar acceso a recursos minerales venezolanos a cambio de reducir la tensión militar y facilitar una transición interna.
En medio de esa incertidumbre, Edmundo González Urrutia sostiene haber ganado las presidenciales de julio con apoyo de María Corina Machado, pero los especialistas consideran muy improbable un derrumbe inmediato del chavismo bajo el actual nivel de presión.
