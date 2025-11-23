Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
Italia conquistó la Copa Davis por tercera vez consecutiva ante España
Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.Deportes23/11/2025
Italia se quedó con el título de la Copa Davis 2025 por tercera vez consecutiva tras vencer a España por 2-0 de la mano de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli en singles, quienes derrotaron a Pablo Carreño Busta y Jaume Munar, respectivamente.
En la final del torneo que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el romano abrió la final luego de imponerse por 6-3 y 6-4, mientras que el nacido en Florencia hizo lo propio por 1-6, 7-6 (5) y 7-5.
Cobolli se hizo fuerte en Bolonia como anfitrión y logró reponerse de un duro primer set en el que el español lo borró completamente de la arena y parecía que se quedaría con el triunfo para igualar la serie de manera sencilla.
No obstante, el número 22 del mundo conoce lo que es estar contra las cuerdas y tener que batallar para sobrevivir. En las semifinales consiguió salvar siete puntos de partido para alcanzar el cotejo decisivo por el título, ante un conjunto rojo que no contaba con la presencia de Carlos Alcaráz, líder del ranking ATP.
No obstante, los italianos tampoco contaban con su arma más poderosa Jannik Sinner, segundo mejor jugador del mundo según la prestigiosa clasificación de tenistas. En tanto, ambos seleccionados llegaban a esta cita en igualdad de condiciones.
Italia llegaba con las recientes conquistas en 2023 y 2024 en la espalda y buscaba poner presión sobre su rival, mientras que España intentaba poder alzarse con la séptima Ensaladera en su historia, título que se le resiste desde 2019 en Madrid.
Antes, Mateo Berrettini demostró frente a Pablo Carreño Busta su potencia y gran servicio para quedarse con un contundente 6-3 y 6-4 que le dio el primer punto y la posibilidad de acariciar el título a los de azul.
El tenista romano supo ser el sexto en el ranking ATP, actualmente ocupa el puesto 56, y fue finalista en Wibledon 2021, dejando notar su capacidad y experiencia en este tipo de encuentros, pero las lesiones no le han permitido demostrar todo su potencial con continuidad.
