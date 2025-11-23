Trump acusa a Ucrania de "Cero Gratitud" por esfuerzos de paz de EE. UU.

El presidente Donald Trump acusó a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia a través de su plan de 28 puntos.

El Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este domingo a Ucrania de no expresar agradecimiento hacia Estados Unidos por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, justo cuando presenta un plan de 28 puntos que pretende poner fin al conflicto.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder de la Casa Blanca también criticó a Europa, que "sigue comprando petróleo a Rusia", así como a su predecesor Joe Biden, a quien acusó de inacción y corrupción en su manejo de la invasión rusa de Ucrania.

"Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo", escribió. "Los 'líderes' ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos".

Zelenski responde a Trump: "Estamos agradecidos"

Poco después, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se dirigió a Estados Unidos y concretamente a Trump. "El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible", expresó en la red social X.

Asimismo, recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se reunieron este domingo en Ginebra y manifestó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y seguridad fiables".

"Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia", sostuvo Zelenski.

Con información  de afp/reuters/efe

