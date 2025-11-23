Ataque israelí en un suburbio de Beirut deja cinco muertos a pesar de la tregua

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el acuerdo comercial UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia, calificándolo como "el mayor acuerdo comercial del mundo".
Israel anunció este domingo que abatió al principal oficial militar del grupo militante Hezbolá en un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, en una operación que dejó cinco muertos y 28 heridos, a pesar de una tregua negociada por Estados Unidos hace un año.
El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha intensificado recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita, al que acusa de violar el alto al fuego al rearmarse y reactivar sus infraestructuras.
Por su parte, las autoridades libanesas acusan a Israel de violar la tregua acordada bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupar cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.
En un comunicado divulgado poco después del ataque de este domingo, el primero en las afueras de la capital libanesa en meses, el ejército israelí afirmó que "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá".
El ministerio de Salud de Líbano no proporcionó las identidades de los fallecidos en el ataque, que tuvo lugar en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, un área densamente poblada que Hezbolá controla.
Con información de afp/dpa/reuters
El primer ministro chino, Li Qiang, secundó el llamado a defender el libre comercio y reformar instituciones como el FMI y la Organización Mundial del Comercio.
El presidente Donald Trump acusó a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia a través de su plan de 28 puntos.
Maestros de la CNTE interrumpieron el arranque de un programa federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca.
El saldo de muertes por las intensas inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam subió a 90, con 12 personas aún desaparecidas, informó el Ministerio del Medioambiente este domingo.
Los eslovenos votan este domingo 23 de noviembre de 2025 en un referéndum vinculante para decidir si entra en vigor o se anula la Ley de Suicidio Asistido que fue aprobada por el Parlamento en julio.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.