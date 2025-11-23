Ataque israelí en un suburbio de Beirut deja cinco muertos a pesar de la tregua

Israel anunció este domingo que abatió al principal oficial militar del grupo militante Hezbolá en un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, en una operación que dejó cinco muertos y 28 heridos, a pesar de una tregua negociada por Estados Unidos hace un año.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha intensificado recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita, al que acusa de violar el alto al fuego al rearmarse y reactivar sus infraestructuras.

Por su parte, las autoridades libanesas acusan a Israel de violar la tregua acordada bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupar cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

En un comunicado divulgado poco después del ataque de este domingo, el primero en las afueras de la capital libanesa en meses, el ejército israelí afirmó que "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá".

El ministerio de Salud de Líbano no proporcionó las identidades de los fallecidos en el ataque, que tuvo lugar en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, un área densamente poblada que Hezbolá controla.

