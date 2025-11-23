Maestros se lanzan contra Sheinbaum por la reforma educativa

Maestros disidentes de la sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron este sábado en el arranque del programa "Plan Lázaro Cárdenas”, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

Mientras la mandataria anunciaba los alcances del nuevo programa federal -que tiene como finalidad la reducción del rezago en caminos, educación, salud y reducción de la pobreza- los maestros arribaron al acto oficial y derribaron las vallas de seguridad para arengar y exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

"¡Abrogación, Reforma ISSSTE y Educativa¡” fue la consigna que el grupo de docentes, agremiados en la delegación sindical de la Mixteca, escribió en cartulinas para mostrarlas a unos cincuenta metros del evento presidencial.

Mientras los maestros protestaban, Sheinbaum reiteró que son pocos los que aún pretenden regresar a las prácticas de gobiernos neoliberales, "hay algunos, algunos poquitos no más, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios”, dijo la jefa de Estado frente a unas 3.000 personas.

Después, los maestros avanzaron al punto de salida donde intentaron detener la comitiva y hablar con la presidenta Sheinbaum, pero el personal de seguridad replegó a los docentes, empujándolos con las mismas vallas de seguridad derribadas.

Los maestros respondieron también con empujones, pero finalmente la camioneta presidencial logró vencer el cerco de la CNTE y retirarse del lugar.

Medidas de presión

La CNTE concluyó su manifestación con una marcha para retirarse del lugar y avanzar hacia el centro de Teposcolula, a unos quinientos metros, sin que se registraran más incidentes.

Como parte de sus acciones de presión para solicitar una mesa de diálogo a la Federación que permita la derogación de la Reforma Educativa Peña - AMLO y la Ley del ISSSTE 2007, los maestros también protestaron en la víspera en la inauguración de la línea K del tren interoceánico en la terminal de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.

Igualmente, el viernes, maestros de la CNTE de Chiapas se manifestaron al grito de "¡Si no hay solución, no rueda su balón!", después de que Sheinbaum inauguró un hospital y detuvo su trayecto para firmar oficios donde los docentes plantearon sus demandas laborales.

De igual forma, las protestas de la CNTE se han registrado con la misma intención en la Ciudad de México, durante el paro nacional de 48 horas que convocó el sindicato disidente de maestros los pasados días 13 y 14 de noviembre.

La próxima movilización se definirá en la próxima asamblea nacional de la CNTE y, aunque todavía no hay una fecha definida, la dirigencia de la coordinadora de Oaxaca adelantó que será de 72 horas.

