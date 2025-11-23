Tragedia en Vietnam: 90 muertos por inundaciones y deslizamientos

El saldo de muertes por las inundaciones en Vietnam subió a 90 con 12 personas aún desaparecidas, informó el domingo el Ministerio del Medioambiente, tras varios días de intensas lluvias y deslizamientos de tierra.

Más de 60 de los muertos desde el 16 de noviembre se registraron en la montañosa provincia central de Dak Lak, donde decenas de miles de hogares quedaron inundados, señaló el ministerio en un comunicado.

El centro-sur de Vietnam ha sido azotado por intensas lluvias desde finales de octubre.Varias localidades permanecían aisladas el domingo debido a las inundaciones o deslizamientos y trechos del ferrocarril permanecen suspendidos.

Más de 129.000 casas y negocios permanecen sin electricidad, luego de que más de un millón de usuarios quedaron sin energía la semana pasada.

El Ministerio del Medioambiente calculó el domingo pérdidas económicas por 343 millones de dólares debido a las inundaciones y deslizamientos en cinco provincias.

El país del sudeste asiático es propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, fenómenos que según científicos se han visto agravados por el cambio climático provocado por el hombre.

Con información de afp, Tuoi Tre, Cong An