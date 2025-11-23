El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el acuerdo comercial UE-Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia, calificándolo como "el mayor acuerdo comercial del mundo".
Tragedia en Vietnam: 90 muertos por inundaciones y deslizamientos
El saldo de muertes por las intensas inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam subió a 90, con 12 personas aún desaparecidas, informó el Ministerio del Medioambiente este domingo.El Mundo23/11/2025
El saldo de muertes por las inundaciones en Vietnam subió a 90 con 12 personas aún desaparecidas, informó el domingo el Ministerio del Medioambiente, tras varios días de intensas lluvias y deslizamientos de tierra.
Más de 60 de los muertos desde el 16 de noviembre se registraron en la montañosa provincia central de Dak Lak, donde decenas de miles de hogares quedaron inundados, señaló el ministerio en un comunicado.
El centro-sur de Vietnam ha sido azotado por intensas lluvias desde finales de octubre.Varias localidades permanecían aisladas el domingo debido a las inundaciones o deslizamientos y trechos del ferrocarril permanecen suspendidos.
Más de 129.000 casas y negocios permanecen sin electricidad, luego de que más de un millón de usuarios quedaron sin energía la semana pasada.
El Ministerio del Medioambiente calculó el domingo pérdidas económicas por 343 millones de dólares debido a las inundaciones y deslizamientos en cinco provincias.
El país del sudeste asiático es propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, fenómenos que según científicos se han visto agravados por el cambio climático provocado por el hombre.
Con información de afp, Tuoi Tre, Cong An
El primer ministro chino, Li Qiang, secundó el llamado a defender el libre comercio y reformar instituciones como el FMI y la Organización Mundial del Comercio.
El ejército de Israel anunció que abatió al principal oficial militar de Hezbolá, Haitham Ali Tabatabai, en un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, Líbano.
El presidente Donald Trump acusó a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia a través de su plan de 28 puntos.
Maestros de la CNTE interrumpieron el arranque de un programa federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca.
Los eslovenos votan este domingo 23 de noviembre de 2025 en un referéndum vinculante para decidir si entra en vigor o se anula la Ley de Suicidio Asistido que fue aprobada por el Parlamento en julio.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.