Papa León XIV acepta renuncia de obispo de Cádiz por pederastia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó duramente el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.
El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, luego de que salieran a la luz graves acusaciones de acoso y abusos sexuales cometidos presuntamente contra un menor mientras se desempeñaba como formador en el seminario de Getafe.
La decisión, según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue publicada en el boletín oficial del Vaticano sin detallar los motivos formales, aunque se conoció apenas días después de que el caso tomara estado público. Zornoza, quien ya había presentado su dimisión quince meses atrás al cumplir los 75 años, se convirtió así en el primer obispo español señalado penalmente por hechos de esta naturaleza. La investigación que tramita Roma apunta a supuestos abusos continuados contra un menor entre 1994 y los primeros años del 2000, una denuncia que la Santa Sede conocía desde hacía cuatro meses.
La reacción de la jerarquía eclesiástica española no tardó en hacerse oír. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, reconoció con “dolor” que la apertura de una pesquisa vaticana “otorga verosimilitud a la acusación”, aunque insistió en mantener la presunción de inocencia. El propio pontífice, consultado por la prensa, señaló que la investigación debe seguir su curso y que, una vez concluida, “se determinarán las consecuencias”.
El obispo emérito, por su parte, defendió su inocencia y resolvió suspender su agenda pública, alegando además que atraviesa un tratamiento por un cáncer agresivo del que no se tenía conocimiento.
Fuentes cercanas indicaron que se mantendrá apartado mientras avanza el proceso en Roma. A la espera de una designación definitiva, el Vaticano nombró como administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Valdivia, quien asumirá temporalmente la conducción de la diócesis gaditana.
Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.