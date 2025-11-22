El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
Último desafío del año: Los Pumas buscan hacer historia ante Inglaterra
La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.Deportes22/11/2025
La selección argentina de rugby, más conocida como Los Pumas, se enfrentará este domingo con su par de Inglaterra, en el que será su último partido en el 2025.
El encuentro, que está programado para las 13:10, se llevará a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. Además, se podrá ver a través de ESPN y Disney+.
Los Pumas, que son entrenados por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena gira europea y buscarán cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Crdiff por 52-28.
Pero lo mejor se dio el fin de semana pasado, cuando le dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.
Sin embargo, Los Pumas no la tendrán nada fácil este domingo, ya que del otro lado estará Inglaterra, que es uno de los rivales que más lo complica. La “Rosa”, que lidera ampliamente en el historial, ganí los dos amistosos que se disputó este año en la Argentina (35-12 y 22-17) y el fin de semana pasado tuvo una grandísima actuación para ganarle a Nueva Zelanda.
Los Pumas, que quieren hacer historia, buscarán el tercer triunfo de su historia en el estadio de Twickenham, donde solo pudieron imponerse 25-18 en 2006 y 30-29 en el 2022.
Así formarán ambas selecciones
Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Max Ojomoh, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso y Freddie Steward.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de FuerzaDeportes21/11/2025
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
En su octava definición internacional, el “Granate” enfrentará a Atlético Mineiro este sábado a las 17 en el Defensores del Chaco. Más de 15 mil hinchas acompañarán al equipo, que vuelve a movilizarse masivamente como en cada instancia de esta campaña.
“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.