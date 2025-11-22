La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, hasta ahora aliada clave de Donald Trump, anunció su renuncia a la Cámara de Representantes, efectiva el 5 de enero.
Starmer, Macron y Merz coordinan postura ante las presiones de Trump a Ucrania
Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.El Mundo22/11/2025
Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron este sábado en la cumbre del G20 en Sudáfrica para coordinar una respuesta europea ante el plan de Estados Unidos para Ucrania.
El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, analizaron la estrategia a seguir frente a la propuesta estadounidense, que presiona a Ucrania para aceptar concesiones territoriales y limitaciones militares a cambio de garantías de seguridad y fondos de reconstrucción.
La reunión, celebrada en paralelo a la cumbre principal, precedió a un encuentro más amplio con otros líderes europeos, que se desarrollará más tarde.
Según la presidencia francesa, el objetivo era definir una postura común ante el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que impone a Kiev un plazo ajustado para aceptar los términos. Starmer explicó que la intención era “ver cómo podemos fortalecer este plan para la próxima fase de negociaciones”.
El plan estadounidense, compuesto por 28 puntos, exige a Ucrania reconocer como rusos los territorios actualmente controlados por Moscú, retirar sus tropas de partes de la región de Donetsk, limitar su ejército a 600.000 efectivos y renunciar a cualquier aspiración de ingresar en la OTAN o permitir la presencia de tropas de la Alianza en su territorio.
A cambio, Washington ofrece garantías de seguridad no especificadas y la creación de un fondo de reconstrucción financiado con activos rusos congelados en el extranjero.
Trump estableció como fecha límite el 27 de noviembre, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque sugirió que podría haber cierta flexibilidad. “Tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces ya sabe, que sigan luchando. En algún momento tendrá que aceptar algo”, declaró el mandatario estadounidense respecto a su par ucraniano, Volodimir Zelensky.
La reacción de Ucrania ha sido de rechazo. El mencionado Zelensky advirtió que trabajará para que cualquier acuerdo no traicione los intereses de su país y anunció que presentará alternativas a la propuesta estadounidense.
Además, una delegación ucraniana encabezada por Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, iniciará conversaciones con Estados Unidos en Suiza para explorar otras vías para poner fin al conflicto.
El mandatario ucraniano reconoció que su país atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra y alertó sobre el riesgo de perder el apoyo de Washington si no se acepta el plan.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, respaldó la propuesta estadounidense y la calificó como una posible base para un acuerdo de paz definitivo. No obstante, advirtió que si Kiev rechaza el plan, Rusia intensificará sus ofensivas y replicará en otras zonas del frente la reciente recuperación de la ciudad de Kupiansk, aunque el ejército ucraniano niega que Moscú haya retomado el control de esa localidad.
Putin afirmó que “Ucrania y sus aliados europeos siguen viviendo bajo ilusiones y soñando con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”.
El debate sobre el plan estadounidense ha generado reacciones diversas entre los aliados europeos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que “no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania”, insistiendo en la necesidad de que Kiev participe plenamente en cualquier negociación. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, en respuesta a las críticas, sostuvo que existe “una fantasía de que si solo damos más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance”.
Mientras tanto, la situación en Ucrania se agrava tanto en el frente militar como en el ámbito interno. El ejército ruso, mejor equipado y con mayor número de efectivos, avanza de forma constante a lo largo de la línea de combate. La población ucraniana enfrenta uno de los inviernos más duros desde el inicio de la guerra, debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. Además, una investigación por corrupción en el sector energético ha provocado indignación social en Kiev.
La coordinación europea ante el plan estadounidense pone a prueba la unidad del bloque y la solidez de la relación transatlántica. Mientras Washington presiona por un acuerdo rápido, los líderes europeos buscan una mayor participación en el proceso y tratan de evitar que Ucrania quede aislada en las negociaciones. El desenlace de este pulso diplomático podría redefinir el futuro de Ucrania, la seguridad europea y el equilibrio geopolítico global.
Con información de Infobae
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald TrumpEl Mundo21/11/2025
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".
Rusia afirma haber tomado Kupiansk, Ucrania denuncia "desinformación" y sostiene que mantiene el controlEl Mundo21/11/2025
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, anunció la “liberación” de Kupiansk, uno de los objetivos centrales de la ofensiva en Járkov, durante un informe elevado al presidente Vladimir Putin.
Ramaphosa no quiere dársela a un diplomático estadounidense de bajo rango: Karoline Leavitt quedó en el foco del encontronazo.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.